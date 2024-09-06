Bir Gece Masalı hangi gün? Bir Gece Masalı nerede çekiliyor, yayın saati ne?

Bir Gece Masalı hangi gün? Bir Gece Masalı nerede çekiliyor, yayın saati ne? Bir Gece Masalı başrol oyuncuları kimler? Bir Gece Masalı oyuncuları kim? Yayınlanan ilk bölümü ile gündeme bomba gibi düşen Bir Gece Masalı dizisi yeni sezonda merakla bekleniyor. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı Bir Gece Masalı dizisi yayın günü ne? İşte Bir Gece Masalı dizisi ile ilgili detaylar…

BİR GECE MASALI HANGİ GÜN?

Bir Gece Masalı 3 Eylül Salı günü sevenleri ile buluştu. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı Bir Gece Masalı dizisi her hafta salı günleri ATV ekranlarında sizlerle buluşacak.

BİR GECE MASALI KONUSU NEDİR?

Bir Gece Masalı'nın konusu, aşk ve dram unsurları etrafında şekilleniyor. Dizi, Burak Deniz'in canlandırdığı karakterin, karşısına çıkan bir kadının hayatına nasıl girdiğini ve bu karşılaşmanın ardından gelişen karmaşık olayları ele alıyor. Ana karakterler, geçmiş travmalar, büyük sırlar ve duygusal çatışmalarla dolu bir hikayenin merkezinde yer alıyorlar.

BİR GECE MASALI OYUNCULARI KİM?

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı dizide, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper gibi isimler de yer alıyor.

BİR GECE MASALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir Gece Masalı dizisi Pamukkale'de çekildi.