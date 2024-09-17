Üye Girişi
Haberler

Bir Gece Masalı canlı izle! 3. Bölüm Pazartesi Bir Gece Masalı 3. Bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzleyicilere Pamukkale'nin etkileyici atmosferinde aşk, dram ve entrika dolu bir dünyanın kapılarını aralayan Bir Gece Masalı, Salı akşamı atv'de izleyicilerle buluşuyor. Peki, Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Bir Gece Masalı canlı izle! 3. Bölüm Pazartesi Bir Gece Masalı 13. Bölüm ATV canlı izle!

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Bir Gece Masalı'ında Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u başrollerini paylaşıyor. "Bir Gece Masalı" 3. Bölüm Pazartesi akşamı ATV yeni bölümüyle ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Bir Gece Masalı canlı izle! 3. Bölüm Salı Bir Gece Masalı 3. Bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu?

BİR GECE MASALI KONUSU NE?

Bir Gece Masalı'nın konusu, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın imkansız aşk öyküsüdür. Mahir ile Canfeza'nın aşkı, Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayacak, İstanbul'da Asaf Bey'in konağına kadar uzanacaktır.

Mahir'in babası, Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilir. Genç komiser, yirmi yıl sonra babasının katilinden intikam almak için Denizli'ye gelir. Fakat burada aşkı bir Yörük kızında bulacağından habersizdir.

Mahir, aşık olduğu kıza Şehrazad ismini takar. Bir yandan Şehrazad'ı arar, bir yandan babasının katilini. Katili ise Kilimci Kürşat'ın kızının düğününde bulacaktır.

Bu düğün, Mahir'in hayatını sonsuza kadar değiştirecektir

BİR GECE MASALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin geçtiği yerler Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da devam ediyor.

Bir Gece Masalı canlı izle! 3. Bölüm Pazartesi Bir Gece Masalı 3. Bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Önce babam, her şeyden önce babam…"

"Ervah-ı Ezelden…"

Mahir'in Şehrazad'ın aslında Kürşat Kilimci'nin kızı Canfeza olduğunu öğrenmesi onu zor bir duruma sokar. Bir plan yapmaya mecburdur. Bir yanda babasına verdiği söz ve yapacağı operasyon, öte yanda ilk görüşte âşık olduğu bir masal prensesi. Kusursuz bir plan kurduğunu düşünen Mahir'i, Canfeza'nın Selim'le oynadığı bir kumar çıkmaza sokar. Mahir ya intikamından ya da Canfeza'dan fedakârlık edecektir. O da seçimini yapar.

Bir Gece Masalı canlı izle! 3. Bölüm Pazartesi Bir Gece Masalı 3. Bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu?

BİR GECE MASALI OYUNCULARI KİM?

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde yer aldığı dizinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler de yer alıyor. Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyacak.

Burak Deniz: Mahir Yılmaz | Şehit çocuğu. Organize şube komiseri. Urfalı.

Su Burcu Yazgı Coşkun: Canfeza Kilimci | Bir Yörük beyi olan Kürşat Kilimci'nin güzeller güzeli kızı.

Eren Vurdem: Selim Allame | Aslen Adanalı ancak İstanbul'da işlerini yürüten illegal bir adam. Canfeza'nın nişanlısı.

İrem Altuğ: Sevde Yılmaz | Sıla'nın halası. Yılmaz ailesinin küçük gelini.

Ecem Çalhan: S ıla Haroğlu | Urfa'nın Haroğlu aşiretinin kızı. Mahir'in kuzeni Kemal'in nişanlısı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Aradığın seni arayandır. Hz. Mevlana"

Canfeza'yı eliyle Selim'le evlendiren Mahir, şimdi babasına yirmi yıl önce verdiği sözü tutmak için harekete geçer. Ancak planları gizli bir el tarafından sabote edilmektedir. Operasyonun başarısız olmasıyla Mahir açığa alınır ve işini kaybetmenin eşiğine gelir. Dibe vurduğu o en karanlık anda bir karar verir. Ve bu karar Canfeza ile yollarını yeniden kesiştirir..

BİR GECE MASALI CANLI İZLE

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Bir Gece Masalı Bir Gece Masalı Soğuk Haber Televizyon Pamukkale Yaşam Atv

Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Cinayetin kara kutusu olarak gösterilen yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı

 Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti

 İstanbul'da AVM'de intihar! 2. kattan kendini boşluğa bıraktı

İstanbul'da AVM'de intihar! Herkesin gözü önünde kendini boşluğa bıraktı
Rakı vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı: Cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi?

"Rakı" vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı
ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Eylül Keçiören, Çankaya, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Düğün Dernek filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düğün Dernek filmi ne zaman, nerede çekildi? Taşıyıcı 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Taşıyıcı 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? 18 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Yay, Kova burcu yorumu! 18 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI maç izle! (GALATASARAY GAZİANTEP) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galatasaray Gaziantep maçı nereden izlenir? Bir Gece Masalı canlı izle! 3. Bölüm Pazartesi Bir Gece Masalı 3. Bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? İştirak ne demek? İştirak ne anlama gelir? Hediye ve Salim Güran'ın ilişki mi var? Hediye Güran kasten öldürmeye iştiraktan tutuklandı! Narin'in yengesi Hediye Güran tutuklandı mı? Hediye Güran neden tutuklandı? Deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu? Az önce deprem nerede oldu? Manisa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Eylül en son deprem nerede oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });