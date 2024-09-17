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Bir Gece Masalı 3. Bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu?

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Bir Gece Masalı'nın 3. Bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamlar ekrana gelecek olan dizinin konusu ve yeni bölüm tanıtımı merak konusu oldu. Dizi severler son bölümde yaşananları merak ediyor. Bir Gece Masalı'nın son bölümünde neler olduğu araştırılıyor.

ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ' Bir Gece Masalı' dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. İzleyiciler, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" üçüncü bölümüyle ekranlara geliyor. Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

BİR GECE MASALI KONUSU NEDİR?

Bir Gece Masalı'nın konusu, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın imkansız aşk öyküsüdür. Mahir ile Canfeza'nın aşkı, Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayacak, İstanbul'da Asaf Bey'in konağına kadar uzanacaktır.

Bir Gece Masalı 3. Bölüm ATV'de Canlı Yayınlandı! Son Bölümde Neler Oldu?

BİR GECE MASALI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Mahir'in Şehrazad'ın aslında Kürşat Kilimci'nin kızı Canfeza olduğunu öğrenmesi onu zor bir duruma sokar. Bir plan yapmaya mecburdur. Bir yanda babasına verdiği söz ve yapacağı operasyon, öte yanda ilk görüşte âşık olduğu bir masal prensesi. Kusursuz bir plan kurduğunu düşünen Mahir'i, Canfeza'nın Selim'le oynadığı bir kumar çıkmaza sokar. Mahir ya intikamından ya da Canfeza'dan fedakârlık edecektir. O da seçimini yapar.

Bir Gece Masalı 3. Bölüm ATV'de Canlı Yayınlandı! Son Bölümde Neler Oldu?

BİR GECE MASALI OYUNCULARI KİM?

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde yer aldığı dizinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler de yer alıyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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