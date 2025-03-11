Bir Gece Masalı 24. bölüm full HD tek parça izleme linki 11 Mart Salı!

A Tv ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Bir Gece Masalı'ında Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u başrollerini paylaşıyor. "Bir Gece Masalı" 11 Mart Salı akşamı ATV yeni bölümüyle ekranlarında izleyicilerle buluştu. Peki, Bir Gece Masalı 24. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

BİR GECE MASALI KONUSU NE?

Bir Gece Masalı'nın konusu, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın imkansız aşk öyküsüdür. Mahir ile Canfeza'nın aşkı, Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayacak, İstanbul'da Asaf Bey'in konağına kadar uzanacaktır.

BİR GECE MASALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin geçtiği yerler Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da devam ediyor.

Bir Gece Masalı 24. bölümü ATV platformlarından izleyebilirsiniz.

BİR GECE MASALI OYUNCULARI KİM?

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde yer aldığı dizinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler de yer alıyor. Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahir'in babası gibi sırtından vurulması bütün aileyi derinden sarsar. Canfeza'nın ikinci kez yaşadığı Mahir'i kaybetme korkusu onun kaygılarını çoğaltır. Halledilmesi gereken bir konu vardır. O da Selim'dir. Kürşat ve Gülizar evlenmekte kararlıdır ama beklenmedik bir hamle nikahlarına engel olur. Ferman ise büyük bir karar verir. Sevde'ye boşanmak istediğini söyler. Herkes kendi hayatıyla meşgulken Süreyya hastanede kocasına verdiği sözü tutmaya karar verir ve ortadan kaybolur.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mahir diri diri gömüldüğü mezardan kurtulmak için çareler ararken ona uzanan yardım eli beklemediği bir yerden gelir.

Mahir'in babasına verdiği sözü tutması ve ortaya koyduğu kanıtlardan sonra Raşit'in yerine Başkomiser olarak terfi alması tüm aileye hem büyük bir gurur hem de çok duygusal anlar yaşatır. Bu mutlu günlerde Mahir'e bir jest yapmaya karar veren Asaf, ailecek gidecekleri bir tatil hazırlar. Ancak bu tatilin sonu hem Yılmaz ailesi hem de Gülizar ve Kürşat için büyük olayların ve kaosların başlangıcı olacaktır.

Mahir'in babası gibi sırtından vurulması bütün aileyi derinden sarsar. Canfeza'nın ikinci kez yaşadığı Mahir'i kaybetme korkusu onun kaygılarını çoğaltır. Halledilmesi gereken bir konu vardır. O da Selim'dir. Kürşat ve Gülizar evlenmekte kararlıdır ama beklenmedik bir hamle nikahlarına engel olur. Ferman ise büyük bir karar verir. Sevde'ye boşanmak istediğini söyler. Herkes kendi hayatıyla meşgulken Süreyya hastanede kocasına verdiği sözü tutmaya karar verir ve ortadan kaybolur.