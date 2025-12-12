Haberler

Bir garip tatbikat: Polisler meslektaşlarını coplayıp ters kelepçe taktı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 197 emniyet personelinin katılımıyla izinsiz gösterilere müdahale tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği işçi rolündeki polisler, meslektaşları tarafından coplanarak ters kelepçeyle gözaltına alındı.

  • Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Sakarya Konteyner Kent Yerleşkesinde izinsiz gösterilere müdahale tatbikatı gerçekleştirdi.
  • Tatbikata toplam 197 emniyet personeli katıldı.
  • Tatbikat senaryosunda işten çıkarılan işçilerin izinsiz gösteri düzenlemesi ve polisin müdahalesi canlandırıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Sakarya Konteyner Kent Yerleşkesinde izinsiz gösterilere müdahale tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata çevik kuvvet başta olmak üzere toplam 197 emniyet personeli katıldı.

SENARYO GEREĞİ YOL KAPATILDI

Tatbikat senaryosunda, küçülmeye giden bir konteyner üretim fabrikasında bazı işçilerin işten çıkarılması sonrası izinsiz gösteri düzenlendi. Göstericilerin yolu kapatması üzerine polis ekipleri müdahalede bulundu. Ateş yakan, barikat kuran, taş ve sis bombası atan eylemciler, çevik kuvvet ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Tatbikat sırasında TOMA da aktif olarak kullanıldı.

Bir garip tatbikat: Polisler meslektaşlarını coplayıp ters kelepçe taktı

EMNİYET MÜDÜRÜ DE TATBİKATI İZLEDİ

Tatbikatı yerinde izleyen Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, bu tür çalışmaların olası toplumsal olaylara hızlı ve doğru müdahale açısından büyük önem taşıdığını belirterek, tatbikatta görev alan personele teşekkür etti.

Kaynak: Haberler.com / Güvenlik
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

işte Akkoyunlar işte Cok Komik Hereketler

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıserkan şenol:

tatbikatta bile olan işçilere oluyor ??

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSait Paşa:

İnsan neden coplanır, copatapar çomarlar. Bunları insan hakları ve demokrasi konusunda eğitin, coplama konusunda değil, işkence insanlık suçudur.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıburak:

SAÇMA

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Soruci:

Hukuk okurken tüm ders kitaplarında izin almadan gösteri yapmak, Anayasal hak olarak anlatıldı, ama polis izinsiz gösteri tatbikatı yapıyor. Allah aşkına Anayasayı bilmeyen kim? Muallakta bırakmasın değiştirip düzgün cümlelerle yeniden düzenleyin kimse zan altında kalmasın... :))

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

title