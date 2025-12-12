Bir garip tatbikat: Polisler meslektaşlarını coplayıp ters kelepçe taktı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Sakarya Konteyner Kent Yerleşkesinde izinsiz gösterilere müdahale tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata çevik kuvvet başta olmak üzere toplam 197 emniyet personeli katıldı.

SENARYO GEREĞİ YOL KAPATILDI

Tatbikat senaryosunda, küçülmeye giden bir konteyner üretim fabrikasında bazı işçilerin işten çıkarılması sonrası izinsiz gösteri düzenlendi. Göstericilerin yolu kapatması üzerine polis ekipleri müdahalede bulundu. Ateş yakan, barikat kuran, taş ve sis bombası atan eylemciler, çevik kuvvet ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Tatbikat sırasında TOMA da aktif olarak kullanıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ DE TATBİKATI İZLEDİ

Tatbikatı yerinde izleyen Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, bu tür çalışmaların olası toplumsal olaylara hızlı ve doğru müdahale açısından büyük önem taşıdığını belirterek, tatbikatta görev alan personele teşekkür etti.