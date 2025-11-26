Bir de böyleleri çıktı! Çocuğa yaşlıya demediğini bırakmadı

Türkiye'de bisiklet ve scooter kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan yol paylaşımı sorunu, sosyal medyada paylaşılan tartışmalı bir video ile yeniden gündeme geldi.

Bisiklet yolunda yürüyen çocuk ve yaşlıların da bulunduğu çok sayıda vatandaşa, bir elektrikli scooter sürücüsünün gösterdiği sert tepkiler, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Söz konusu anlar, elektrikli scooter kullanan sürücü tarafından bizzat kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Videoda, bisiklet yolunda yürüyen, dinlenen veya yolu kullanan yayalara karşı sürücünün oldukça agresif ve yüksek sesli bir dille tepki gösterdiği görüldü.

Özellikle yaşlılar ve küçük çocukların da bulunduğu gruba yönelik olarak yapılan sert uyarılar, sosyal medyada tepki çekti.