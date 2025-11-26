Haberler

Bir de böyleleri çıktı! Çocuğa yaşlıya demediğini bırakmadı

Bir de böyleleri çıktı! Çocuğa yaşlıya demediğini bırakmadı Haber Videosunu İzle
Bir de böyleleri çıktı! Çocuğa yaşlıya demediğini bırakmadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bisikletli yolunun kullanımına ilişkin tartışmalar, sosyal medyada yer alan bir video ile şiddetlendi. Elektrikli scooter sürücüsü, bisiklet yolunda yürüyen çocuk ve yaşlıların da aralarında olduğu çok sayıda vatandaşa şiddetli uyarılarda bulundu. Tepki çeken anlar sürücü tarafından kaydedildi.

  • Elektrikli scooter sürücüsü, bisiklet yolunda yürüyen çocuk ve yaşlılar da dahil yayalara karşı agresif ve yüksek sesli tepki gösterdi.
  • Sürücü, bu tepkileri kaydederek sosyal medyada paylaştı.
  • Paylaşılan video, kamuoyunda büyük tepki çekti.

Türkiye'de bisiklet ve scooter kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan yol paylaşımı sorunu, sosyal medyada paylaşılan tartışmalı bir video ile yeniden gündeme geldi.

Bisiklet yolunda yürüyen çocuk ve yaşlıların da bulunduğu çok sayıda vatandaşa, bir elektrikli scooter sürücüsünün gösterdiği sert tepkiler, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Söz konusu anlar, elektrikli scooter kullanan sürücü tarafından bizzat kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Videoda, bisiklet yolunda yürüyen, dinlenen veya yolu kullanan yayalara karşı sürücünün oldukça agresif ve yüksek sesli bir dille tepki gösterdiği görüldü.

Özellikle yaşlılar ve küçük çocukların da bulunduğu gruba yönelik olarak yapılan sert uyarılar, sosyal medyada tepki çekti.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Yaşam
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıhalksız mıyım:

Haklı adam ögrenin artık afganistan olmaktan karanlıktan çıkın avrupayi medeniyeti ornek alin

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Haklı değil milleti kameraya alıp şov yapıyor tam sopalık bisiklet yolu skutur yoluda değil o zaman bisiklet yolundan yürünmez diye de bir kanun yok

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıAkay Köşdere:

arkadaşın hat bildirme şekli yanlış ancak davasında haklı Ben de bir bisiklet kullanıcısı olarak aynı husustan muzdaribim değil mi ki vatandaş araç yolunda bu şekilde düz yürüyemiyorsa bisiklet yolda bisiklete tahsis edilmiş alandır ve vatandaşların yürüyüş alanı değildir kanaatindeyim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.