Haberler

Bir anda dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi

Bir anda dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Haber Videosunu İzle
Bir anda dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta bir tatlı dükkanına telefonuyla video çekerek giren sosyal medya fenomeni Gizem Temur'un, çalışanla konuşmadan dolaptaki tatlıları yemeye kalkıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. O sırada dükkân çalışanının gösterdiği tepki ise dikkatleri çekti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir tatlı dükkanında yaşanan ve iş yerinin güvenlik kamerasına olay, sosyal medyanın gündemine oturdu.

DÜKKANA GİRDİ, DOĞRUCA DOLABA YÖNELDİ

Sosyal medyada 'herkesi rahatsız eden kadın' olarak tanınan fenomen Gizem Temur'un, dükkâna girdikten sonra buzdolabını açarak içindeki eklerleri alıp yediği anlar saniye saniye kaydedildi. O esnada dükkânda bulunan çalışan, beklenmedik hareket karşısında ne yapacağını şaşırdı.

Bir anda dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi

NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Kayıtlarda, çalışanın Temur'a tepki göstererek "Abla ne yapıyorsun ya, alo? Onun parasını ver, ne yapıyorsun? Çık şuradan, bırak" sözleriyle müdahalede bulunduğu görülüyor. Kısa süre içinde yaşanan gerginlik, herhangi bir fiziksel temas yaşanmadan son buldu.

Bir anda dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi

Görüntüler daha sonra sosyal medyada paylaşılırken, olayın ardından işletme sahiplerinin hukuki süreç başlatıp başlatmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Bir anda dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanına saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
Tartışma yaratan kararın ardından İsrail'den bir hamle daha

Tartışma yaratan kararın ardından İsrail'den bir hamle daha
Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Fenerbahçe'den açıklama: Dava reddedildi

Fenerbahçe'den açıklama: Dava reddedildi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanına saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa

Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! Sürpriz kararla istifa etti
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket