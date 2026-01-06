Bir anda dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir tatlı dükkanında yaşanan ve iş yerinin güvenlik kamerasına olay, sosyal medyanın gündemine oturdu.

DÜKKANA GİRDİ, DOĞRUCA DOLABA YÖNELDİ

Sosyal medyada 'herkesi rahatsız eden kadın' olarak tanınan fenomen Gizem Temur'un, dükkâna girdikten sonra buzdolabını açarak içindeki eklerleri alıp yediği anlar saniye saniye kaydedildi. O esnada dükkânda bulunan çalışan, beklenmedik hareket karşısında ne yapacağını şaşırdı.

NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Kayıtlarda, çalışanın Temur'a tepki göstererek "Abla ne yapıyorsun ya, alo? Onun parasını ver, ne yapıyorsun? Çık şuradan, bırak" sözleriyle müdahalede bulunduğu görülüyor. Kısa süre içinde yaşanan gerginlik, herhangi bir fiziksel temas yaşanmadan son buldu.

Görüntüler daha sonra sosyal medyada paylaşılırken, olayın ardından işletme sahiplerinin hukuki süreç başlatıp başlatmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.