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Girit açıklarında göçmen teknesi battı: 1 ölü, 25 kayıp, 51 kişi kurtarıldı

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Yunanistan'ın Girit Adası'nın güneyindeki Gavda Adası açıklarında 77 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 25 kişiden haber alınamıyor, 51 kişi kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yunanistan'da, Gavda Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin kaybolduğu belirtildi.

TEKNEDE 77 DÜZENSİZ GÖÇMEN VARDI

Yunan basınında yer alan haberlere göre, 77 düzensiz göçmeni taşıyan bir tekne, Girit Adası'nın güneyindeki Gavda Adası açıklarında battı.

51 KİŞİ KURTARILDI, 25 KİŞİ ARANIYOR

Teknenin batması sonucu hayatını kaybeden bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Kaza sonucu 25 kişi kayboldu, 51 kişi ise kurtarıldı.

Kaynak: AA
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