Suriye'de akaryakıt zamlarına karşı protestolar

Suriye'de akaryakıt fiyatlarındaki zamlara karşı protestolar Halep, El Haseke, Deyrizor ve Rakka kırsalındaki çok sayıda kasaba ve köye yayıldı. Yanan lastiklerle trafiği kesen göstericiler, çok sayıda noktada Suriye'nin iç kesimlerine doğru ilerleyen ham petrol tankerlerinin geçişine izin vermedi. Kamu yayıncısı El İhbariye kanalına göre, Şam'da geçiş yönetiminin Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada zamların geçici olduğu belirtildi. Ülkenin petrol fiyatlarını belirleme kurumu 13 Eylül'de yeni bir tarife yayımladı. Yeni düzenlemeyle mazot fiyatı yaklaşık %40, benzin fiyatı ise yaklaşık %26 artırıldı.Kurumun açıklamasında zamlara gerekçe olarak, küresel enerji maliyetleri, ithalat giderleri ve Banyas Rafinerisi'nin bakıma alınması gösterildi. Suriye merkezli Enab Baladi yayınına göre yakıt fiyatlarındaki artış, El Haseke ilindeki şehirler ve kasabalar arasındaki ulaşım ücretlerini yükseltti. Bölge sakinleri ayrıca su taşıma hizmeti gibi temel hizmetlerin maliyetlerinin de arttığını belirtti.Enab Baladi'ye göre, Rakka kırsalında protestocular, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyrizor ile Halep'i birbirine bağlayan uluslararası yolu kapatarak ham petrol tankerlerinin geçişini engelledi.Deyrizor kırsalında yol kapatma eylemleri düzenlenirken, Rakka kırsalında da aynı gerekçeyle gösteri yapıldı.Haseke'nin güney kırsalında ise farklı kasabalarda Haseke ile Deyrizor'u birbirine bağlayan yolu kapatarak Suriye'nin iç kesimlerine doğru giden petrol tankerlerinin geçişine izin vermedi.Protestocular zamların geri alınmasını istiyor. Suriye Enerji Bakanlığı'na göre ülkenin günlük ham petrol ve petrol ürünü ihtiyacı yaklaşık 300 bin varil seviyesinde bulunurken, yurt içi ham petrol üretimi bunun yalnızca yaklaşık 100 bin varilini karşılayabiliyor.Bakanlık verilerine göre, ülkenin günlük dizel arzının yaklaşık %60'ı ithalattan sağlanıyor.