Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl deprem büyüklüğü ne kadar, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son dakika deprem verileri!

Bingöl'de deprem mi oldu? Sorusu, sosyal medya üzerinde yer almakta olan tartışmalar ve vatandaşlar tarafından hissedilmekte olan sarsıntıların ardından gündemde yerini aldı. Vatandaşlar AFAD ve Kandilli verilerinin sağlamakta olduğu son depremler listesini araştırıyor. Peki, Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl deprem büyüklüğü ne kadar, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileri!

BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 6 Haziran 2024 tarihinde saat 15:02'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 18.64 kilometre olarak kaydedildi. AFAD'ın verilerine göre depremin merkez üssü 39.25056 kuzey enlemi ve 40.87222 doğu boylamında yer alıyor.