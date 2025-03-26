Zincir markette skandal! Küflü ekmeği rafta satışa sundular
Hatay'da bir BİM şubesinde rafta bulunan küflü ekmek, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine zabıta ekipleri tarafından BİM'de denetim gerçekleştirildi.
Hatay'da bir BİM şubesinde vatandaş tarafından görüntülenen küflü ekmek sonrası zabıta ekipleri denetim yaptı.
ZİNCİR MARKETTE "KÜFLÜ EKMEK" SKANDALI
Reyhanlı ilçesinde bulunan BİM şubesinde alışveriş yapan bir vatandaş, raftaki küflü ekmeği fark edince durumu cep telefonuyla görüntüledi. Şahıs daha sonra Reyhanlı Belediyesi'ne şikayette bulundu.
ZABITA MARKETTE DENETİM YAPTI
İhbar üzerine BİM şubesine giden Reyhanlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı gıda mühendisleri, denetim yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ - Genel