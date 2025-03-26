Zincir markette skandal! Küflü ekmeği rafta satışa sundular

Hatay'da bir BİM şubesinde vatandaş tarafından görüntülenen küflü ekmek sonrası zabıta ekipleri denetim yaptı.

ZİNCİR MARKETTE "KÜFLÜ EKMEK" SKANDALI

Reyhanlı ilçesinde bulunan BİM şubesinde alışveriş yapan bir vatandaş, raftaki küflü ekmeği fark edince durumu cep telefonuyla görüntüledi. Şahıs daha sonra Reyhanlı Belediyesi'ne şikayette bulundu.

ZABITA MARKETTE DENETİM YAPTI

İhbar üzerine BİM şubesine giden Reyhanlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı gıda mühendisleri, denetim yaptı.