BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || BİLSEM 2024 mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

BİLSEM mülakat sonuçları için merakla beklenen açıklama henüz yapılmadı. 31 Temmuz tarihinde açıklanması beklenen sonuçların açıklanma tarihi, belirtilen tarihte gerçekleşmedi. BİLSEM sonuçlarının 9 Ağustos Cuma (bugün) açıklanması bekleniyor. Şu anda gözler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, BİLSEM 2024 mülakat sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

BİLSEM NEDİR?

Türkiye'de, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı kurumlar olan BİLSEM'ler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösterir. Bu merkezler, çeşitli alanlarda yetenekleri bulunan öğrencilere yönelik özel eğitim programları sunar.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI MEB SORGULAMA EKRANI