2024 yılı için Bilgisayar Programcılığı (2 yıllık) taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. Adaylar, Bilgisayar Programcılığı taban puanlarını merak ediyor. 2 yıllık Bilgisayar Programcılığı bölümü hakkındaki detaylar araştırılıyor. Peki, Bilgisayar Programcılığı taban puanları açıklandı mı? 2024 Bilgisayar Programcılığı taban puanları!

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Bilgisayar Programcılığı Bölümü 2023 taban puanları en düşük 189,61885 , en yüksek 420,48994'tür. Bilgisayar Programcılığı Bölümü 2023 yılında en düşük 1703023 puan, en yüksek 82800'dir.

YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI 2024?

2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklanmasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

ÖSYM'nin tercih takvimi ise henüz belli olmadı. Geçen sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da duyurulduğu ve tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başladığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da benzer bir sürecin izlenmesi öngörülüyor.