Bilge Seçkin Çetinkaya kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adayı Bilge Seçkin Çetinkaya kimdir?

TİP'in birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Bilge Seçkin Çetinkaya kimdir? TİP İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adayı Bilge Seçkin Çetinkaya kimdir?

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ İSTANBUL BAKIRKÖY ADAYI KİM?

TİP Bakırköy Belediye Başkan Adayı Bilge Seçkin Çetinkaya oldu.

BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA KİMDİR?

Bilge Seçkin Çetinkaya (d. 1976, Çanakkale), yazar, araştırmacı ve siyasetçi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Parti Meclisi üyesi. Özgürlük ve Dayanışma Partisi eski Eş Genel Başkanı (2012-2016).

Bilge Seçkin Çetinkaya Syriza kongresinde konuşuyor (Atina-2013)

Eğitim / Akademi

Lisans öğrenimini 2001 senesinde İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. Yüksek Lisans derecesini 2007 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nden aldı.[2] Halen aynı enstitüde Doktora çalışmasına devam ediyor.

2006-2007 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2008-2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde dışarıdan ders verdi.

Basın

Gazete ve televizyonlarda çalışmaya 1992 senesinde başladı. 1992-1994 yılları arasında Çanakkale'de Radyo Mega 17 ve Olay TV'de muhabir, program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı. 1999-2001 yılları arasında Pazartesi Kadına Mahsus Gazete'ye katkıda bulundu. 2008-2009 yıllarında YOL TV'de "Emeğin Gündemi" programını hazırlayıp sundu. 2010-2015 arası her hafta Birgün gazetesinde "Ekmeğimi Kazanırken" 28 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. adlı köşesinde yazdı.[3] 2017 yılında HRT televizyon kanalında her hafta yayımlanan "Her Açıdan" adlı programın dört katılımcısından biri olarak yer aldı.

TİP HAKKINDA

