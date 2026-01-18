Haberler

Bilecik'te polis memuru eski eşinin evlendiği polisi silahla vurdu

Bilecik'te polis memuru eski eşinin evlendiği polisi silahla vurdu Haber Videosunu İzle
Bilecik'te polis memuru eski eşinin evlendiği polisi silahla vurdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da görev yapan bir polis memuru, Bilecik'te karşılaştığı eski eşi ile evlenen ve Mersin'de görev yapan polis memurunu silahla vurarak yaraladı.

Bilecik'te bir polis memuru, eski eşinin evlendiği polis memurunu silahla vurarak yaraladı.

SOKAKTA GÖRÜR GÖRMEZ SİLAHINI ÇEKTİ

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru S.Y, eski eşinin evlendiği ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.Ç. ile Bahçelievler Mahallesi Uzun Sokağı'nda karşılaştı. Burada ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y, meslektaşı H.Ç'ye yanındaki tabancayla ateş etti.

Bilecik'te polis memuru eski eşinin evlendiği polisi silahla vurdu

POLİS, OLAY YERİNİ JANDARMAYA TESLİM ETTİ

Olay yerinde geniş çaplı önlem alan polis ekipleri, ardından olay yerini jandarmaya teslim etti. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

Bilecik'te polis memuru eski eşinin evlendiği polisi silahla vurdu

GÖZALTINA ALINDI

Bacağından yaralanan H.Ç. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, S.Y. ise ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Hukuk
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü

Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas!
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz

Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum! Mesaj net
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi

Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki

HÜDA PAR'dan Esra Erol'a sert tepki: Ne zaman kovulacak?
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi
Tedesco'dan 61 yıl sonra bir ilk

Yok artık Tedesco! Tam 61 yıl sonra bir ilki başardı
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki

HÜDA PAR'dan Esra Erol'a sert tepki: Ne zaman kovulacak?
Arda Güler İspanya'yı salladı

Arda Güler tüm ülkeyi salladı
Parisli kadınlar İranlı hemcinsleri için soyundu

Parisli kadınlar İranlı hemcinsleri için soyundu