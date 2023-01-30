Bilecik belediye başkanı kim? Bilecik belediye başkanı hangi partili?
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Semih Şahin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Semih Şahin kaç yaşında, nereli? Bilecik belediye başkanı kim? Bilecik belediye başkanı hangi partili?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Semih Şahin hakkında araştırmalar yapılıyor. Semih Şahin kimdir? Semih Şahin kaç yaşında, nereli? Semih Şahin hayatı ve biyografisi! Bilecik belediye başkanı kim? Bilecik belediye başkanı hangi partili?
SEMİH ŞAHİN KİMDİR?
Semih Şahin, 1965 yılında Bilecik'te doğdu.
İlkokulu İstasyon Hürriyet Okulu'nda, liseyi Eskişehir Maarif Koleji'nde, üniversite öğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.
Daha sonra sırasıyla İstanbul ve İngiltere'de öğrenim hayatını tamamladıktan sonra, Balıkesir ve İstanbul'da yaşadı.
Semih Şahin'in iş deneyimleri; Balıkesir Üniversitesi İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi, Balıkesir Üniversitesi Yapı İşleri Müdürlüğü, Restorasyon ve Yapı Güçlendirme Müteahhitliği, Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü,
Şişli Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı şeklinde sıralanmaktadır.
Semih Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin Bilecik Belediye Başkan adayı oldu.