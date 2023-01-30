Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Semih Şahin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Semih Şahin kaç yaşında, nereli? Bilecik belediye başkanı kim? Bilecik belediye başkanı hangi partili?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Semih Şahin hakkında araştırmalar yapılıyor. Semih Şahin kimdir? Semih Şahin kaç yaşında, nereli? Semih Şahin hayatı ve biyografisi! Bilecik belediye başkanı kim? Bilecik belediye başkanı hangi partili?

SEMİH ŞAHİN KİMDİR?