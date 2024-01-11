Bilecik Belediye Başkan adayı kimdir 2024? Bilecik Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim oldu?

Bilecik Belediye Başkan adayı kimdir 2024? Sorusu, yerel seçimler kapsamında Bilecik'te merak edilmekte olan sorular arasında bulunmakta. CHP Parti Meclisi, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yarışa girecek yeni adayları belirlemek için dün öğlen saatlerinde toplandı. Gece yarısına kadar süren toplantıda 6'sı büyükşehir 15'i il olmak üzere 242 belediye başkan adayı daha belli oldu. Peki, Bilecik Belediye Başkan adayı kimdir 2024? Bilecik Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim oldu?

BİLECİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR 2024?

Cumhuriyet Halk Partisi Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün öğlen saatlerinde yeni il ve ilçenin belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı. Yaklaşık 6 saat süren toplantıda 6'sı büyükşehir olmak üzere 15 ilde daha belediye başkan adayları belli oldu. Buna göre Bilecik Belediye Başkan adayı Melek Mızrak Subaşı oldu.

6 büyükşehirde adaylar belirlendi. Adana'da Zeydan Karalar, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir'de Ayşe Ünlüce, Hatay'da Lütfü Savaş, Tekirdağ'da Candan Yüceer ve Mersin'de Vahap Seçer büyükşehir belediye başkan adayları olarak açıklandı. Ayrıca, 15 ildeki diğer adaylar şu şekilde belirlendi: Artvin'de Bilgehan Erdem, Bilecik'te Melek Mızrak Subaşı, Çankırı'da İlhan Tekin, Giresun'da Fuat Köse, Kırklareli'nde Mehmet Siyam Kesimoğlu, Afyonkarahisar'da Burcu Köksal, Tunceli'de Ali Mustafa Çelik, Uşak'ta Özkan Yalım, Kilis'te Hakan Bilecen, Niğde'de Hulisi Özen, Osmaniye'de Serkan Karayiğit, Sinop'ta Mehmet Gürbüz, Yalova'da Mehmet Gürel, Yozgat'ta Özkan Şengül ve Zonguldak'ta Tahsin Erdem.

MELEK MIZRAK SUBAŞI

MELEK MIZRAK SUBAŞI KİMDİR?

1988 yılında Bulgaristan'da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Edebali İlköğretim Okulunda liseyi Bilecik Anadolu Lisesinde tamamladı.

Daha sonra Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesinde Mimarlik üzerine Lisansını tamamlayan Melek Mızrak Subaşı, aynı üniversitede tezli yüksek lisansını tamamlayarak, Bulgaristan Mimarlar Birliği tarafından ödüle layık görüldü.

Melek Mızrak Subaşı, mezun olduktan sonra Mimarlar Odası Üyeliğine kabul edildi ve 4 yıl boyunca kendisine ait mimarlık ofisinde mesleğini icra etti. 31 Mart 2019 yerel seçimleriyle birlikte Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Başkan Yardımcılığı sırasında aynı zamanda İmar Komisyon Başkanlığı, Meclis Divan Katipliği, Kent Estetik Kurulu Asil Üyeliği, Bilecik Belediyespor Başkanlığı ve Bilecik Kadın Kooperatifi Yöneticiliği görevlerini de başarıyla yerine getirmiş ve getirmeye de devam etmektedir.

Melek Mızrak Subaşı, iş birliklerine önem verdiği Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği gibi birliklerin doğal ve asil üyesi olarak şehri adına birçok projeye imza atmaya devam ediyor. Subaşı, şu an Bilecik Belediyesi Başkan Vekili görevini yapmakta, evli ve bir çocuk annesidir.