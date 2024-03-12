Bilal Uludağ kimdir? MHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Bilal Uludağ kaç yaşında, nereli?
MHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Bilal Uludağ kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Bilal Uludağ kimdir? MHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Bilal Uludağ kaç yaşında, nereli?
Bilal Uludağ kimdir? MHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Bilal Uludağ kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Bilal Uludağ kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Bilal Uludağ kimdir? MHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Bilal Uludağ nereli? Detaylar haberimizdedir…
BİLAL ULUDAĞ KİMDİR?
Bilal Uludağ, 1970 yılında İmamoğlu Sayca Köyü'nde doğdu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1999 yılında kendi isteğiyle çalıştığı hukuk bürosundan ayrılarak Uludağ Hukuk Bürosu'nu kurdu.
Siyasi yaşamına MHP Sofulu Beldesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak (2005 - 2008) başlayan Uludağ, daha sonra MHP Sarıçam İlçesi'nde çeşitli görevler üstlendi. Bu görevler arasında MHP Sarıçam İlçesi Kurucu Üyeliği (2008 - 2009), MHP Sarıçam İlçesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2. Başkanlığı (2009 - 2012), MHP Sarıçam İlçesi 2. Başkanlığı (2012 - 2013) ve Sarıçam İlçesi 3. Başkanlığı (2013 - günümüz) bulunmaktadır.
Ayrıca, Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Uluslararası Marka Derneği (INTA), İş ve İnsan Kaynakları Enstitüsü Derneği, Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Derneği ve Çukurova Hukukçular Derneği gibi kuruluşlara üyedir ve bu kuruluşların ulusal ve uluslararası çalışmalarına düzenli olarak katkıda bulunmaktadır. Bilal Uludağ, evli ve iki çocuk babasıdır.
Bilal Uludağ, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.