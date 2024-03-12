Bilal Uludağ kimdir? MHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Bilal Uludağ kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Bilal Uludağ kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Bilal Uludağ kimdir? MHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Bilal Uludağ nereli? Detaylar haberimizdedir…

Bilal Uludağ, 1970 yılında İmamoğlu Sayca Köyü'nde doğdu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1999 yılında kendi isteğiyle çalıştığı hukuk bürosundan ayrılarak Uludağ Hukuk Bürosu'nu kurdu.

Siyasi yaşamına MHP Sofulu Beldesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak (2005 - 2008) başlayan Uludağ, daha sonra MHP Sarıçam İlçesi'nde çeşitli görevler üstlendi. Bu görevler arasında MHP Sarıçam İlçesi Kurucu Üyeliği (2008 - 2009), MHP Sarıçam İlçesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2. Başkanlığı (2009 - 2012), MHP Sarıçam İlçesi 2. Başkanlığı (2012 - 2013) ve Sarıçam İlçesi 3. Başkanlığı (2013 - günümüz) bulunmaktadır.

Ayrıca, Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Uluslararası Marka Derneği (INTA), İş ve İnsan Kaynakları Enstitüsü Derneği, Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Derneği ve Çukurova Hukukçular Derneği gibi kuruluşlara üyedir ve bu kuruluşların ulusal ve uluslararası çalışmalarına düzenli olarak katkıda bulunmaktadır. Bilal Uludağ, evli ve iki çocuk babasıdır.