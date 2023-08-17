Farah Zeynep Abdullah'ın doğum gününe özel olarak başrol oynadığı Bihter filminden yeni kareler yayınladı. Yayınlanan kareler ile birlikte Bihter filminin konusu ne? Sorusu gündeme geldi. Peki, Bihter filminin konusu ne? Bihter filmi ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

Bihter filminin konusu ne? Sorusu merak ediliyor ve yeni gelişmeler ile birlikte gündemdeki yerini alıyor. Dünya çapında 200 milyondan fazla izleyiciye ulaşan dijital yayın servisi Farah Zeynep Abdullah'ın doğum gününe özel Bihter filminden yeni kareler yayınladı. Merakla beklenen filmin kadrosunda kimlerin olacağı da araştırılıyor. Peki, Bihter filminin konusu ne? Bihter filmi ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

BİHTER FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisi, Bihter adıyla filme dönüştü. Farah Zeynep Abdullah'ın başrol oynadığı Bihter filmindenden yeni kareler geldi. Bihter karakterinin yer aldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada hızla yayılırken birçok kullanıcı tarafından beğeni aldı. Bihter'i Farah Zeynep Abdullah'ın Behlül'ü de Boran Kuzum'un oynadığı film, bu yılın sonunda izleyiciyle buluşacak.

BİHTER FİLMİNİN KADROSU

Merakla beklenen filmin kadrosunda Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce, konuk oyuncu olarak ise Ebru Özkan ve Tilbe Saran yer alıyor. TAFF Pictures yapımı Bihter filminin yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper, senaryosunu Merve Göntem, yapımcılığını ise Timur Savcı ile Cemal Okan üstleniyor.