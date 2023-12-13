Biden'ın İsrail'e ayar çekmesinin arka planı ortaya çıktı! Yine kendi çıkarını düşünmüş

İsrail'in Gazze'deki katliamına destek veren ABD Başkanı Biden, bu süreçteki en eleştirilen konuşmasıyla şaşkınlık yarattı. İsrail'in saldırılarında ayrım gözetmediğini belirten Biden'ın bu yön değişikliği kararında, ülkesinde baskı altına alınmasının ve BM'de dışlanmasının etkili olduğu düşünülüyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamına en başından beri destek veren ABD Başkanı Biden, dün şaşırtan bir açıklama yaptı. İsrail'in ayrım gözetmeksizin saldırıları nedeniyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ifade eden Biden'ın bu sözlerinin arka planı ise merak konusu oldu. İsrail'e verdiği destek nedeniyle ülkesinde baskı altına alınan ABD Başkanı'nın bu nedenle böyle bir karar aldığı öne sürülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombardıman nedeniyle "küresel desteği" kaybetmeye başladığını belilrterek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilişkilerinde derin bir çatlağa işaret etti.

Ayrıca Biden, Netanyahu'nun olası bir uzun vadeli çözüm için de hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı, İsrail'in askeri harekatını dizginlemesi için kendi partisi de dahil olmak üzere artan bir baskıyla karşı karşıya. ABD'li üst düzey yetkililer de İsrail'in askeri müdahalesi karşısında artan bir şekilde hoşnutsuzluklarını sergiliyor.