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Bianca Censori Grammy'de ne giydi?

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Bianca Censori, Kanye West'in eşi, 2025 Grammy Ödülleri'nde cesur bir moda seçimiyle dikkat çekti. Censori, tamamen şeffaf, diz üstü bir slip elbise giyerek kırmızı halıda boy gösterdi.

Kanye West'in eşi Bianca Censori, 2025 Grammy Ödülleri'nde giydiği cesur kıyafetle gündeme damga vurdu! Kırmızı halıda neredeyse tamamen transparan bir elbiseyle poz veren Censori, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Bianca Censori Grammy'de ne giydi? Ünlü isim, Grammy kırmızı halısında hangi tarzı tercih etti? İşte Bianca Censori'nin olay yaratan Grammy kıyafeti ve tüm detaylar…

BIANCA CENSORI GRAMMY'DE NE GİYDİ?

Kanye West'in eşi, 2025 Grammy Ödülleri'nde cesur bir moda seçimiyle dikkat çekti. Censori, tamamen şeffaf, diz üstü bir slip elbise giyerek kırmızı halıda boy gösterdi. Bu elbisenin altında iç çamaşırı giymemeyi tercih eden Censori, başlangıçta siyah bir kürk manto ile görünümünü tamamladı, ancak daha sonra mantosunu çıkararak neredeyse çıplak bir şekilde poz verdi.

Kanye West ise tamamen siyah bir kıyafet ve güneş gözlükleriyle daha sade bir görünüm sergiledi. Bu, West'in on yıl aradan sonra Grammy Ödülleri'ne ilk katılımıydı. Censori'nin cesur kıyafeti sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve çeşitli tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar kıyafeti "rahatsız edici" olarak nitelendirirken, diğerleri bu seçimi eleştirdi.

Bianca Censori Grammy'de ne giydi?

Bianca Censori Grammy'de ne giydi?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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