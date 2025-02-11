Beykoz okullar tatil mi son dakika? 12 Şubat Çarşamba Beykoz'da okul yok mu?(Valilik açıklaması)

Son günlerde etkili olan kar yağışı ve buzlanmanın artmasıyla birlikte, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Beykoz'da okulların tatil edilip edilmeyeceği vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Veliler ve öğrenciler, "Beykoz'da okullar tatil mi?", "Bugün Beykoz'da okullar tatil edildi mi?" sorularına yanıt arıyor. Peki, yarın Beykoz'da okullar tatil mi? Beykoz'da okullar tatil edildi mi? İşte, merak edilenler…

BEYKOZ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yaptığı yoğun kar yağışı uyarılarının ardından, İstanbul'da kar yağışı etkisini giderek artırdı. Özellikle kentin batı ve yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğun şekilde hissedilirken, buzlanma ve don olayları da hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının etkili olduğu ilçeler arasında Beykoz, Sultangazi, Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy başı çekiyor. Bu kapsamda, yetkililer güvenlik gerekçesiyle bu ilçelerde okulları tatil etme kararı aldı.

Beykoz'da okullar tatil mi