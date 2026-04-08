Beyaz Saray’dan ateşkes açıklaması: ABD için bir zafer

ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu İran’la varılan 2 haftalık ateşkesin ardından iki taraf da zafer ilan etti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Tahran'ın tam zafer ilan ettiğini iddia etmesinin ardından bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Bu, ABD için Başkan Trump ve inanılmaz ordumuzun mümkün kıldığı bir zaferdir" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu İran’la varılan 2 haftalık ateşkes ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

“HEDEFLERİMİZE 38 GÜN İÇİNDE ULAŞTIK”

Trump’ın İran’a karşı başlatılan Destansı Öfke Operasyonu'nun 4 ila 6 hafta süreceğini başından beri öngördüğünü hatırlatan Leavitt, "Savaşçılarımızın akıl almaz yetenekleri sayesinde, temel askeri hedeflerimize 38 gün içinde ulaştık ve bu hedefleri aştık" dedi.

"ZAFERİ TRUMP VE ORDUMUZ MÜMKÜN KILDI"

Varılan ateşkes hakkında "Bu, ABD için Başkan Trump ve inanılmaz ordumuzun mümkün kıldığı bir zaferdir" ifadelerini kullanan Leavitt, "Ordumuzun başarısı, ABD’ye mümkün olan en fazla kozu sağlayarak, Başkan Trump ve ekibinin diplomatik bir çözüm ve uzun vadeli barışa kapı aralayan zorlu müzakerelere girmesine olanak tanıdı" değerlendirmesinde bulundu.

"TRUMP HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN AÇILMASINI SAĞLADI"

Trump’ın "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağladını" vurgulayan Leavitt, "Başkan Trump’ın Amerika’nın çıkarlarını başarıyla savunma ve barışı tesis etme yeteneğini asla hafife almayın" dedi. Leavitt, konuyla ilgili detaylı bilginin yarın sabah ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine tarafından kamuoyuna sağlanacağını da sözlerine ekledi. 

İRAN DA ZAFER İLAN ETTİ

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İran'ın tam bir zafer ilan ettiğini, ABD'nin 10 maddelik planı kabul etmek zorunda kaldığını iddia etti. Konsey’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İran büyük bir zafer kazanmış ve suçlu Amerika, 10 maddelik planını kabul etmek zorunda kalmıştır. Bu planda Amerika, esasen saldırmazlık, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün devamı, zenginleştirme kabulü, tüm birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması, BM Güvenlik Konseyi ve Yönetim Kurulu'nun tüm kararlarının sona erdirilmesi, uranyum zenginleştirmenin kabulü, İran'a tazminat ödenmesi, ABD savaş güçlerinin bölgeden çekilmesi ve tüm cephelerde, özellikle kahraman Lübnan İslami Direnişi'ne karşı savaşın durdurulması taahhüdünde bulunmuştur. Müzakereler, ABD tarafına duyulan tam bir güvensizlik ortamında, 10 Nisan Cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlayacak."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
