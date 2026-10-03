Betül Bozkurt’tan Tutak’ta Aile ve Kadın Kooperatifi Ziyaretleri

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ğrı Valisi Önder Bozkurt’un eşi Betül Bozkurt, Tutak ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunarak şehit ailesi, yaşlı çift ve ADEM Kadın Kooperatifi ile bir araya geldi.

Betül Bozkurt, Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun’un eşi Ayşen Paksoy Coşkun Başkan Fevzi Sayan’ın eşi Ceren Sayan ile birlikte şehit Ebuzer Özyolci’nin ailesini ziyaret etti.

Şehit ailesiyle yakından ilgilenen Bozkurt, aile fertleriyle sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. Şehit ailelerinin her zaman yanında olmanın ve gönül bağlarını güçlü tutmanın önemine vurgu yapan Bozkurt, ailenin talep ve beklentilerini de dinledi.

Bozkurt, daha sonra 77 yaşındaki Yaşar Ayhan ve eşi Nurhayat Ayhan’ı evlerinde ziyaret etti. Ayhan çiftiyle bir süre sohbet eden Bozkurt, ailenin hayır dualarını aldı.

Program kapsamında ADEM Kadın Kooperatifi de ziyaret edildi. Kooperatifte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bozkurt, halı ve kilim kursunu ziyaret ederek kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünleri inceledi.

Kadınların üretime yönelik çalışmalarını yakından takip eden Bozkurt, kooperatifte yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alarak kadınların emek ve katkılarının önemine dikkat çekti.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu