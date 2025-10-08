Türkiye magazin dünyasında sabah saatlerinden itibaren şok etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı operasyon kapsamında, birbiri ardına ünlü isimlerin gözaltına alındığı haberleri geldi. Bu isimler arasında Berrak Tüzünataç'ın da yer alması, hem hayranlarını hem de kamuoyunu derinden etkiledi. Peki gerçekten Berrak Tüzünataç gözaltına mı alındı? Berrak Tüzünataç neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...

BERRAK TÜZÜNATAÇ GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün sabah saatlerinde başlatılan kapsamlı soruşturma, Türkiye'nin magazin gündemini sarsacak nitelikte gelişmeleri ortaya çıkardı. Soruşturma, "uyuşturucu kullanımını özendirme" iddiasıyla çok sayıda ünlü ismi kapsıyor. Gözaltı kararı verilenler arasında Berrak Tüzünataç da yer alıyor.

Berrak Tüzünataç'ın adı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı operasyon kapsamında geçmesiyle birlikte sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun gözaltına alınıp alınmadığı konusundaki belirsizlik kısa sürede halkın ve medya organlarının merak konusu haline geldi.

Soruşturma kapsamında gözaltı işlemleri, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülüyor. İlk gelen bilgilere göre, Tüzünataç ve diğer ünlü isimler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Operasyonun geniş çaplı olması, bu tür soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü gösteriyor.

BERRAK TÜZÜNATAÇ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Berrak Tüzünataç ve diğer isimler hakkında başlatılan soruşturmanın merkezinde "uyuşturucu kullanımını özendirme" iddiası yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, soruşturmanın 19 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verdiğini duyurdu.

Bu kapsamda gözaltı kararı verilen isimler arasında İrem Derici, Deren ve Derin Talu, Hadise, Özge Özpirinççi, Ziynet Sali, Dilan-Engin Polat, Feyza Altun gibi tanınmış isimler de bulunuyor. Berrak Tüzünataç'ın da bu listeye dahil olması, operasyonun ne denli geniş kapsamlı olduğunu gözler önüne seriyor.

Savcılık kaynaklarına göre, soruşturma ile amaçlanan, toplumu uyuşturucu kullanımına yönlendiren veya özendiren davranışların ortaya çıkarılması ve gerekli hukuki sürecin başlatılması. Bu tür operasyonlar, Türkiye'de son dönemde sıkça gündeme gelen uyuşturucu kullanımına karşı önleyici ve caydırıcı adımlar olarak değerlendiriliyor.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLERİN LİSTESİ

Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen isimlerin listesi de medyada geniş yer buldu. Berrak Tüzünataç'ın yanı sıra şu isimler de gözaltına alınanlar arasında:

İrem Derici

Deren ve Derin Talu

Hadise Açıkgöz

Özge Özpirinççi

Ziynet Sali

Dilan ve Engin Polat

Feyza Altun

Demet Evgar

Simge Sağın

Bu liste, soruşturmanın geniş çaplı ve organize bir şekilde yürütüldüğünü net biçimde ortaya koyuyor.