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Berke Bakay kimdir? Ipswich Town'ın ortaklarından Berke Bakay kimdir?

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Ligde topladıkları 58 puanla lider Leicester'ın 8 puan gerisinde 2.sırada bulunan İngiliz ekibi, adım adım Premier Lig'e tırmanıyor. Peki, Berke Bakay kimdir? Ipswich Town'ın ortaklarından Berke Bakay kimdir?

İngiltere Championship takımlarından Ipswich Town'ın ortaklarından birisi de Galatasaraylı iş adamı Berke Bakay. Peki, Berke Bakay kimdir? Ipswich Town'ın ortaklarından Berke Bakay kimdir?

BERKE BAKAY KİMDİR?

Berke Bakay, Bakay Capital Management, LLC'nin Kurucusu ve Portföy Yöneticisidir. Bakay Capital Management, LLC, derin değer önyargısına sahip aykırı bir hedge fonu olan Bakay Capital Fund, LP'nin Genel Ortağıdır. Berke Bakay aynı zamanda Phoenix Rising Football Club'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Ortak Sahibidir; Arizona Eyaleti'nin şu anda USL Şampiyonası Ligi'nde mücadele eden en üst düzey profesyonel futbol takımı ve 2018 Batı Konferansı Şampiyonu. Bay Bakay aynı zamanda Arizona Soccer Acquisition LLC'nin (Phoenix Rising FC'nin çoğunluk ve kontrol sahibi sahibi olan bir kuruluş) Yönetici Üyesidir. Bay Bakay aynı zamanda Ipswich Town Futbol Kulübü'nün (1878'de kurulmuş ve İngiliz Futbol Ligi'nin bir parçası) Ortak Sahibi ve Direktörüdür. Sayın Bakay, kariyeri boyunca çok çeşitli sektörlerde (Profesyonel Spor, enerji, e-ticaret, kimya sanayi, perakende) 3 kamu ve 6 özel şirkette yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu başkanı, danışma kurulu üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. , restoranlar ve petrol ve gaz). Sayın Bakay, geçtiğimiz günlerde Boston College tarafından yaklaşık 40.000 mezun adayı arasında 40 yaşın altındaki en iyi 40 liderden biri olarak onurlandırıldı. Sayın Bakay, Genç Başkan Organizasyonu (YPO) San Diego Coastal ve Scottsdale Chapter'ların ve Tiger 21 San Diego Chapter'ın üyesidir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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