Berk Atan kimdir? Berk Atan kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Berk Atan, modellik ve oyunculuk kariyerine sahip bir Türk sanatçıdır. Kariyerine Best Model yarışmalarıyla başlayan Atan, televizyon dizilerinde çeşitli roller üstlenmiş ve farklı yapımlarda yer almıştır. İzleyiciler tarafından tanınması, hem modellik hem de oyunculuk çalışmaları sayesinde olmuştur. Berk Atan ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

BERK ATAN KİMDİR?

Berk Atan, 26 Ekim 1991 doğumlu, Türk model ve oyuncudur. İzmir'de dünyaya gelen Atan, 2012 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilerek geniş kitlelerce tanınmaya başlamıştır.

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitimine devam eden Berk Atan, hem model hem de oyuncu kimliğiyle dikkat çekmektedir. Oyunculuk kariyerine dizi projeleriyle adım atan Atan, özellikle "Her Şey Yolunda" dizisindeki Selçuk Demircioğlu karakteriyle ekranlarda yer bulmuştur.

Ardından Altındağlı, Güneşin Kızları, Dayan Yüreğim ve Cennetin Gözyaşları gibi projelerde başrol ve önemli karakterleri canlandırarak kariyerini sağlamlaştırmıştır.

BERK ATAN KAÇ YAŞINDA?

Berk Atan, 26 Ekim 1991 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.

BERK ATAN NERELİ?

Berk Atan, Türkiye'nin batısında yer alan İzmir şehrinde doğmuştur ve aslen İzmirlidir.

BERK ATAN'IN KARİYERİ

Berk Atan, kariyerine modellik ile başlamış ve kısa sürede televizyon dünyasına adım atmıştır. 2011 yılında Best Model of Turkey yarışmasında "Gelecek Vaat Eden" ödülünü kazanmış, 2012'de ise yarışmada birinci olmuştur. Aynı yıl uluslararası arenada da Best Model of the World birinciliğini kazanarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

Oyunculuk kariyerinde ilk önemli adımı "Her Şey Yolunda" dizisindeki Selçuk Demircioğlu rolü ile atmıştır. 2013 yılında "Altındağlı" dizisinde Pamir karakterini, 2015 yılında "Güneşin Kızları" dizisinde Savaş Mertoğlu'nu canlandırmıştır.

2017'de "Dayan Yüreğim" dizisinde Atıf Sinan Şanal karakteriyle ekranlara gelmiş, aynı yıl başrol oynadığı "Cennetin Gözyaşları" dizisinde Selim karakterini canlandırmaya başlamıştır ve hala bu dizide rol almaktadır.

Ödülleri arasında 2015 yılında KTÜ Medya Ödülleri'nde "Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu", 2016 yılında Türk Tıp Öğrencileri Birliği tarafından "En İyi Erkek Oyuncu" ödülleri de bulunmaktadır. Bu başarıları, Berk Atan'ın oyunculuk kariyerinde kısa sürede önemli bir isim haline gelmesini sağlamıştır.