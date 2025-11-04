Haberler

Berk Atan kimdir? Berk Atan kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Berk Atan kimdir? Berk Atan kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
İzmir'de dünyaya gelen Berk Atan, Best Model of Turkey birinciliğiyle adını duyurduğu andan itibaren gözleri üzerine çekmeyi başardı. Model olarak başlayan kariyerini oyunculukla taçlandıran Atan, kısa sürede televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden biri haline geldi. Peki, Berk Atan kimdir? Berk Atan kaç yaşında, nereli, kariyeri?

İzmir doğumlu Berk Atan, Best Model of Turkey yarışmasındaki başarısıyla adını duyurduktan sonra oyunculuk dünyasında da hızlı bir yükseliş gösterdi. Başladığı her projede karaktere kattığı derinlik ve performansıyla dikkat çeken Atan, televizyon ekranlarının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BERK ATAN KİMDİR?

Berk Atan, 26 Ekim 1991 yılında İzmir'de doğmuş bir model ve oyuncudur. 2012 yılında Best Model of Turkey birincisi olarak dikkatleri üzerine çeken Atan, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitimine devam etmiştir.

Oyunculuk kariyerine "Her Şey Yolunda" dizisinde Selçuk Demircioğlu karakteri ile adım atan Berk Atan, ardından çeşitli dizilerde rol almıştır. Bunlar arasında 2013 yılında "Altındağlı" dizisinde Pamir, 2015'te "Güneşin Kızları" dizisinde Savaş Mertoğlu ve 2017'de "Dayan Yüreğim" dizisinde Atıf Sinan Şanal yer almaktadır.

2017 yılında başlayan "Cennetin Gözyaşları" dizisinde Selim karakteriyle başrol oynamaya devam etmektedir.

Berk Atan kimdir? Berk Atan kaç yaşında, nereli, kariyeri?

BERK ATAN KAÇ YAŞINDA?

Berk Atan, 26 Ekim 1991 doğumlu olduğuna göre 2025 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.

BERK ATAN NERELİ?

Berk Atan, Türkiye'nin İzmir şehrinde dünyaya gelmiştir.

Berk Atan kimdir? Berk Atan kaç yaşında, nereli, kariyeri?

BERK ATAN'IN KARİYERİ

Berk Atan, modellik ve oyunculuk alanında önemli bir kariyere sahiptir. 2011'de Best Model of Turkey'de "Gelecek Vaat Eden" seçilmiş, 2012'de ise Best Model of Turkey birinciliğini kazanmıştır. Aynı yıl uluslararası Best Model of the World yarışmasında da birincilik elde etmiştir.

Oyunculukta ise 2015 yılında "Güneşin Kızları" dizisindeki performansıyla KTÜ Medya Ödülleri'nde "Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu" ödülünü kazanmış ve 2016'da Türk Tıp Öğrencileri Birliği tarafından "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" seçilmiştir. Kariyerini hem televizyon dizileri hem de model olarak devam ettiren Berk Atan, özellikle "Cennetin Gözyaşları" dizisindeki başrolüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Sahra Arslan
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

