Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

Güncelleme:
41 yaşındaki oyuncu Beren Saat, kariyerinde yeni bir sayfa açarak müzik dünyasına adım attı. İlk teklisi "CapitaliZoo"dan paylaştığı kesit kısa sürede dikkat çekti.

  • Beren Saat, 'CapitaliZoo' adlı ilk İngilizce şarkısının klibini yayınladı.
  • Şarkının sözleri Beren Saat'e, prodüktörlüğü ve aranjesi eşi Kenan Doğulu'ya ait.
  • Şarkı, Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun uzun süredir üzerinde çalıştığı müzik projesinin ilk adımıdır.

"Aşk-ı Memnu" ve "Fatmagül'ün Suçu Ne?" gibi yapımlardaki performansıyla hafızalara kazınan Saat, bu kez müzik dünyasına attığı adımla gündeme geldi. Yeni şarkısı için Los Angeles'ta kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun klipteki yeni saç modeli de ilgi gördü.

Şarkısıyla ilgili konuşan Saat, şu ifadeleri kullandı:

"CapitaliZoo, dünyanın seni nasıl ehlileştirmeye çalıştığını fark etmekle ilgili. Hepimiz özgür ve kendimizle barışık doğuyoruz. Sonrasında personalar yaratıp özümüzden uzaklaşıyoruz. Bu şarkı, içimizdeki çocuğun zekâsına bir övgü ve hepimizin görünmez kafeslerine karşı benim isyanım."

Şarkı, Saat'in eşi Kenan Doğulu ile uzun süredir üzerinde çalıştığı müzik projesinin ilk adımı oldu. İngilizce eserin sözleri Beren Saat'e aitken, prodüktörlüğünü ve aranjesini Kenan Doğulu üstlendi.

2014 yılında Los Angeles'ta evlenen Beren Saat ile Kenan Doğulu, evliliklerinin 12. yıllarında müzikal birlikteliğe de imza atmış oldu.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
