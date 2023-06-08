Beren Gökyıldız'ın son halinin paylaşılmasının ardından kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Küçük yaşlarda oyunculuk kariyerine adım atan Berne Gökyıldız'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Beren Gökyıldız kaç yaşında? Beren Gökyıldız son hali! Beren Gökyıldız hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

5 yaşındayken Kocamın Ailesi isimli diziyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Beren Gökyıldız, geniş kitlelere adını duyurmaya başardı. Sosyal medyada Beren Gökyıldız'ın yeni fotoğraflarının paylaşılmasının ardından Beren Gökyıldız kaç yaşında? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Genç oyuncunun mezuniyetine dair fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Peki, Beren Gökyıldız kaç yaşında? Beren Gökyıldız son hali! Beren Gökyıldız hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizde...

BEREN GÖKYILDIZ KAÇ YAŞINDA?

Beren Gökyıldız, 29 Eylül 2009 tarihinde dünyaya gelmiştir.

BEREN GÖKYILDIZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Oyunculuk kariyerine ilk olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Kocamın Ailesi dizisiyle başlayan, Beren Gökyıldız oynadığı karakterle izleyenlerin beğenisini kazanmıştır.

Küçük yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyen, Gökyıldız Show TV'de yayınlanan Güldüy Güldüy Show'da oynamıştır. Son olarak Star TV'nin yeni dizisi olan Anne'de Melek Akçay karakterini oynayan Beren Gökyıldız Vahide Perçin ve Cansu Dere gibi isimlerle aynı dizide rol almaktadır.

2014 – 2015 / Kocamın Ailesi, Pelin, Yardımcı Karakter

2016 / Güldüy Güldüy Show, Kendisi Tiyatro Oyunu

2016 – 2017 / Anne, Melek Akçay / Turna Başrol

2018 / Bizim Hikaye, Ayşe, Yardımcı Oyuncu

2018 – 2019 / Kızım, Öykü Tekin Göktürk, Başrol

2020 / Mucize Doktor, Betül, Konuk Oyuncu