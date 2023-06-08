Beren Gökyıldız kaç yaşında? Beren Gökyıldız son hali! Beren Gökyıldız hangi dizilerde oynadı?
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Beren Gökyıldız'ın son halinin paylaşılmasının ardından kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Küçük yaşlarda oyunculuk kariyerine adım atan Berne Gökyıldız'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Beren Gökyıldız kaç yaşında? Beren Gökyıldız son hali! Beren Gökyıldız hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...
5 yaşındayken Kocamın Ailesi isimli diziyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Beren Gökyıldız, geniş kitlelere adını duyurmaya başardı. Sosyal medyada Beren Gökyıldız'ın yeni fotoğraflarının paylaşılmasının ardından Beren Gökyıldız kaç yaşında? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Genç oyuncunun mezuniyetine dair fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Peki, Beren Gökyıldız kaç yaşında? Beren Gökyıldız son hali! Beren Gökyıldız hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizde...
Beren Gökyıldız, 29 Eylül 2009 tarihinde dünyaya gelmiştir.
Oyunculuk kariyerine ilk olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Kocamın Ailesi dizisiyle başlayan, Beren Gökyıldız oynadığı karakterle izleyenlerin beğenisini kazanmıştır.
Küçük yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyen, Gökyıldız Show TV'de yayınlanan Güldüy Güldüy Show'da oynamıştır. Son olarak Star TV'nin yeni dizisi olan Anne'de Melek Akçay karakterini oynayan Beren Gökyıldız Vahide Perçin ve Cansu Dere gibi isimlerle aynı dizide rol almaktadır.
2014 – 2015 / Kocamın Ailesi, Pelin, Yardımcı Karakter
2016 / Güldüy Güldüy Show, Kendisi Tiyatro Oyunu
2016 – 2017 / Anne, Melek Akçay / Turna Başrol
2018 / Bizim Hikaye, Ayşe, Yardımcı Oyuncu
2018 – 2019 / Kızım, Öykü Tekin Göktürk, Başrol
2020 / Mucize Doktor, Betül, Konuk Oyuncu