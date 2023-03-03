Berat Kandili orucu ne zaman tutulur 2023? Berat Kandili hangi gün? Ayın kaçı? Bu yıl Berat Gecesi hangi güne denk geliyor?
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Diyanet takvimi ile 2023 Berat Kandili ne zaman olacağı netleşti. Buna göre araştırmalarını sürdüren vatandaşlar Berat Kandili ne zaman olacak diye araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Berat Kandili orucu ne zaman tutulur 2023? Berat Kandili hangi gün? Ayın kaçı? Bu yıl Berat Gecesi hangi güne denk geliyor?
Müslümanlar için önemli bir yeri olan ve kutsal kabul edilen Berat gecesi için sayılı günler kaldı. Peki, Berat Kandili orucu ne zaman tutulur 2023? Berat Kandili hangi gün? Ayın kaçı? Bu yıl Berat Gecesi hangi güne denk geliyor? İşte detaylar haberimizde...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimine göre Berat Kandili, bu yıl 6 Mart Pazartesi gecesi eda edilecek.
Yılın üçüncü kandili olan Berat Gecesi için, Şaban ayının 15. gecesi oruç tutulur. Berat Kandili orucu hakkında Hz. Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Buyuruyor ki;
"Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin." Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; "Günahının affını isteyen yok mu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yok mu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yok mu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder, buyuruyor.
Kandil gecesini gönül uyanıklığı ile ihya edebilmiş olmak için; gündüzünde oruç tutulmalı, gecesinde cemaatle namaz kılınmalı, vaaz ve mevlid-i şerif dinlenmeli, topluca dua edilmeli, tevbe edilmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalı, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi izhar edilmeli, küsler barışmalı, dargınlar kucaklaşmalıdır. Yoksul-yetim ve muhtaçlar sevindirilmeli, eş, dost ve uzaktaki akrabalarla tebrikleşilmelidir.
Üç ayların başlangıcı: 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili: 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili: 17 Şubat Cuma
Berat Kandili:6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı:23 Mart Perşembe
Kadir gecesi:17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi: 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan Pazar