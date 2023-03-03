Diyanet takvimi ile 2023 Berat Kandili ne zaman olacağı netleşti. Buna göre araştırmalarını sürdüren vatandaşlar Berat Kandili ne zaman olacak diye araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Berat Kandili orucu ne zaman tutulur 2023? Berat Kandili hangi gün? Ayın kaçı? Bu yıl Berat Gecesi hangi güne denk geliyor?

Müslümanlar için önemli bir yeri olan ve kutsal kabul edilen Berat gecesi için sayılı günler kaldı. Peki, Berat Kandili orucu ne zaman tutulur 2023? Berat Kandili hangi gün? Ayın kaçı? Bu yıl Berat Gecesi hangi güne denk geliyor? İşte detaylar haberimizde...

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR 2023?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimine göre Berat Kandili, bu yıl 6 Mart Pazartesi gecesi eda edilecek.

BU YIL BERAT GECESİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Yılın üçüncü kandili olan Berat Gecesi için, Şaban ayının 15. gecesi oruç tutulur. Berat Kandili orucu hakkında Hz. Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Buyuruyor ki;

"Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin." Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; "Günahının affını isteyen yok mu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yok mu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yok mu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder, buyuruyor.

Kandil gecesini gönül uyanıklığı ile ihya edebilmiş olmak için; gündüzünde oruç tutulmalı, gecesinde cemaatle namaz kılınmalı, vaaz ve mevlid-i şerif dinlenmeli, topluca dua edilmeli, tevbe edilmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalı, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi izhar edilmeli, küsler barışmalı, dargınlar kucaklaşmalıdır. Yoksul-yetim ve muhtaçlar sevindirilmeli, eş, dost ve uzaktaki akrabalarla tebrikleşilmelidir.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı: 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili: 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili: 17 Şubat Cuma

Berat Kandili:6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı:23 Mart Perşembe

Kadir gecesi:17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi: 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan Pazar