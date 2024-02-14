Berat gecesi ne zaman? Sorusu, kandil ve dini günleri merak etmekte olan Müslümanlar tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. Müslüman aleminin birçok mübarek günü vardır. 2024 yılı içerisinde de her bir mübarek günün farklı bir tarihi belirlenmiştir. Peki, Berat gecesi ne zaman? Berat gecesi bu yıl hangi tarihte, ayın kaçında 2024?

BERAT GECESİ NE ZAMAN?

Berat Gecesi, 2024 yılında 24 Şubat tarihinde kutlanacak. Bu gece, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği, yani "inzâl" gerçekleştiği bir önemli gecedir. Arapça kökenli olan "Berâet", ilişki olmaması veya yükümlülükten kurtulma anlamına gelir. Berat Gecesi, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtuluş anlamına gelir. Aşağıda yer almakta olan takvimde 2024 yılında yer almakta olan dini günler bulunmaktadır.

KANDİL GÜNLERİ 2024

2024 yılı kandil günleri ve kadir gecesi tarihleri şu şekildedir:

Regaib Kandili : 11 Ocak 2024 Perşembe

Miraç Kandili : 6 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili : 24 Şubat 2024 Cumartesi

Kadir Gecesi : 5 Nisan 2024 Cuma

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi