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Berat Albayrak ne bakanı olacak? Berat Albayrak yeniden bakan mı oluyor?

Berat Albayrak ne bakanı olacak? Berat Albayrak yeniden bakan mı oluyor?
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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tekrar bakan mı olacak ve Berat Albayrak ne bakanı olacak soruları gündeme geliyor. Berat Albayrak kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Berat Albayrak ne bakanı olacak? Berat Albayrak yeniden bakan mı oluyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede değişiklik sinyali vermesi, siyasi gündemi hareketlendirdi. Bu açıklamanın ardından, Berat Albayrak ile ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Berat Albayrak ne bakanı olacak? Berat Albayrak yeniden bakan mı oluyor? Detaylar haberimizdedir…

BERAT ALBAYRAK NE BAKANI OLACAK?

Arnavutluk dönüşü uçakta konuşan Erdoğan, "Yeni süreçte genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" dedi.

Berat Albayrak ne bakanı olacak? Berat Albayrak yeniden bakan mı oluyor?Berat Albayrak

BERAT ALBAYRAK TEKRAR BAKAN MI OLUYOR?

Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra tüm gözler değişmesi muhtemel isimlere çevrilmişken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Başkent kulislerinde Berat Albayrak'ın yeniden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı koltuğuna oturabileceği konuşuluyor.

BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, 1978'de İstanbul'da doğdu. Albayrak, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü lisans mezuniyetinin ardından, yüksek lisansını New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business'ta tamamladı, Bankacılık ve Finans bölümünden "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı" tezi ile doktora derecesi aldı. 1996 yılında profesyonel çalışma hayatına atılan Albayrak, ekonomi, enerji ve finans başta olmak üzere farklı iş kollarındaki birçok farklı girişimlere yönetici olarak öncülük etti.

Albayrak, 2013 sonunda özel sektörden ayrılarak Sabah gazetesinde yazar olarak görev aldı, Marmara Üniversitesinde de bankacılık ve finans üzerine dersler verdi, pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif görevler aldı. 25, 26. ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e giren Albayrak, 64. ve 65. hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı.

Albayrak'ın bakanlığı döneminde, Türkiye'nin orta ve uzun vadeli enerji politikalarından oluşan Milli Enerji ve Maden Strateji Belgesi hazırlandı. Bu kapsamda doğalgaz arz güvenliği için Türkiye'nin ilk FSRU (Sıvılaştırılmış Doğalgaz Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Projesi, yerli fabrika ve Ag-Ge şartlı biner megavatlık dünyanın en büyük güneş ve rüzgar enerjisi santralleri ihalesi, Türkiye'nin ilk yerli ve milli sondaj gemisinin hizmete alınması, 1 milyon metrekare sondajı hamlesi, Ulusal Bor Stratejisi gibi enerji ve maden alanında dünyaya örnek olacak birçok proje hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan ile evli olan Berat Albayrak 3 çocuk babasıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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