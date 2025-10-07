Benim Sakin Dünyam nerede çekiliyor? TRT Belgesel Benim Sakin Dünyam hangi ilde, ilçede çekiliyor? Çekim mekanları ve detaylı liste!

TRT Belgesel'in beğeni toplayan yapımlarından biri olan Benim Sakin Dünyam, doğanın kalbinde geçen huzurlu yaşamları ekrana taşıyor. Tümay Karakaya'nın anlatımıyla hayat bulan program, izleyicileri sadece sakinlik ve sadelikle değil, yerel kültürler, yöresel tatlar ve samimi yaşam hikâyeleriyle de buluşturuyor. Her bölümde farklı bir coğrafyada, doğayla uyum içinde sürdürülen yaşamları konu alan yapım, çekim yapılan doğal ve kültürel mekânlarıyla da izleyicilerin ilgisini çekiyor.

BENİM SAKİN DÜNYAM NEREDE ÇEKİLİYOR?

TRT Belgesel'in sevilen yapımı Benim Sakin Dünyam, Türkiye'nin en batı noktasında yer alan Gökçeada'da çekiliyor. Çanakkale il sınırları içerisinde yer alan Gökçeada, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda "Cittaslow" yani "Sakin Şehir" unvanıyla da bu belgeselin konseptiyle birebir örtüşüyor. Doğal yaşam, sadelik ve huzur temalarının işlendiği yapım, adanın dingin atmosferinde hayat buluyor.

BENİM SAKİN DÜNYAMHANGİ İLÇEDE, KÖYLERDE ÇEKİLİYOR?

Benim Sakin Dünyam, Çanakkale'ye bağlı bir ilçe olan Gökçeada'da çekiliyor. Programda yer verilen köylerin her biri, kendi özgün atmosferi ve kültürüyle dikkat çekiyor. Belgeselde öne çıkan bazı köyler şunlar:

Zeytinli Köyü: Rum mimarisi ve taş evleriyle biliniyor.

Tepeköy: Gün batımı manzaralarıyla ünlü.

Dereköy: Adanın en büyük yerleşimlerinden biri.

Kaleköy: Sahil şeridi, balık restoranları ve tarihi kalıntılarla öne çıkıyor.

Uğurlu Köyü: Türkiye'nin en batı noktasında yer alıyor.

Her bölümde, bu köylerde yaşayan insanların hayat hikâyeleri, üretim biçimleri ve kültürel mirasları ekrana taşınıyor.

GÖKÇEADA NEDEN TERCİH EDİLDİ?

Benim Sakin Dünyam için Gökçeada'nın seçilmesinin birçok haklı gerekçesi var. Bunlar arasında:

Doğal yapısını ve geleneksel mimarisini koruması

Sakin Şehir unvanıyla uyumlu yavaş yaşam felsefesine sahip olması

Organik üretim, zeytincilik, üzüm bağları gibi geleneksel yöntemlerin hâlâ yaşatılıyor olması

Zengin Ege mutfağının izlerini taşıması

Görsel anlamda etkileyici doğal manzaralar sunması

Tüm bu özellikler, belgeselin ruhunu tamamlayan önemli detaylar arasında yer alıyor.

BENİM SAKİN DÜNYAM ÇEKİM SETİ NEREDE?

Belgeselin temel çekim alanı, Tümay Karakaya'nın yaşadığı ev ve çevresi olarak biliniyor. Yerel üretimlerin anlatıldığı mutfak çekimleri, sohbetler ve günlük yaşam sahneleri bu bölgede geçiyor. Ayrıca:

Zeytinli Köyü'ndeki geleneksel kahvehaneler

Kaleköy sahili ve limanı

Üzüm bağları, lavanta tarlaları ve zeytinlikler

Yerel üreticilere ait atölye ve tarlalar

belgeselin diğer çekim lokasyonları arasında yer alıyor.

TÜMAY KARAKAYA KİMDİR?

Programın sunucusu Tümay Karakaya, aslen İzmirli ve ekonomi mezunudur. Uzun yıllar özel sektörde çalıştıktan sonra 2022 yılında şehir hayatını geride bırakarak Gökçeada'ya yerleşti. Doğal, sade ve üretime dayalı bir yaşam kurmayı tercih eden Karakaya, bu değişimi ekranlara taşıyarak izleyicilere ilham veriyor. Sadece sunuculuk yapmakla kalmayıp, aynı zamanda kendi yaşam biçimini izleyiciyle paylaşıyor.