'Benim firmam zengin, cezamızı öderiz' demişti! Şimdi hesap vakti

Hatay'ın Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'nde Sokak üzerinde duran mikserden yolun ortasına beton döküldü. O anlara tanıklık eden Fahri Cihan Kaymakçı isimli vatandaş, mikser sürücüsüne tepki gösterdi.

"BENİM FİRMAM ZENGİN, CEZAMIZI ÖDERİZ"

Kaymakçı'nın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, mikser sürücüsünün, "Benim firmam zengin, cezamızı öderiz. O yüzden bekleyeceksiniz" dediği görüldü. Görüntülerde, mikserin yola beton döktüğü ve Kaymakçı'nın sürücüyle tartıştığı anlar yer aldı.

"SÜRÜCÜ UMURSAMADI"

Yaşadığı olayı anlatan Fahri Cihan Kaymakçı, "Eve gitmek için bir geçiş noktamız var. Sürücünün biri beton mikserini yolun ortasında durdurup beton döktü. Sürücüye 'Yolu açın geçelim' dediğimde 'Bekleyeceksiniz' diyerek tepki gösterdi. Ben de videoya aldım ama sürücü umursamadı. Sürücü, 'Benim firmam zengin, cezamızı öderiz. O yüzden bekleyeceksiniz' dedi. Videoda görülüyor sürücü mikserden yolun ortasına boşaltıyor. Arkadan mikserin kapağı açık, oradan beton dökülüyor. Sürücü çok rahattı. Mikser sürücülerine cezai işlem uygulansın veya başka bir çözüm bulunsun" ifadelerini kullandı.

FİRMANIN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Son olarak, söz konusu olaya yeni bir gelişme yaşandı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, mikser sürücüsünün bağlı olduğu firmaya en üst sınırdan ceza kesildiğini ve faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

"KİMSE HATAY'DAN BÜYÜK DEĞİL"

Öntürk, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kimse Hatay'dan büyük değil. Firmanın faaliyeti durduruldu. Kanunların elverdiği en üst sınırdan ceza kesildi. Denetimlerimiz sürüyor. Bu şehirde başıboşluğa müsaade yok. Herkes hesabını ona göre yapsın."