Benim Babam Bir Kahraman filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Benim Babam Bir Kahraman filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Benim Babam Bir Kahraman filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Benim Babam Bir Kahraman filmini izleyecek olanların merak ettiği Benim Babam Bir Kahraman konusu nedir, Benim Babam Bir Kahraman oyuncuları kimler ve Benim Babam Bir Kahraman özeti gibi konuları inceliyoruz.

BENİM BABAM BİR KAHRAMAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Altan, esi öldükten sonra oglu Can ile birlikte, kendilerine hayatın zorluklarına dayanabilecekleri küçük bir dünya kurmus, düstükleri en zor durumda bile bunu bir oyuna çevirebilen ve en trajik anda dahi etrafındakileri güldürebilen bir babadır.Belediyede çöpçü olarak çalısan Altan, Istanbul'un zengin semtlerine komsu bir gecekondu mahallesinde oglu Can ile yasamaktadır. Can'ın ise bütün dünyası çizgi romanlardır. Günün birinde Can'a dördüncü evre kalp yetmezligi teshisi konması Altan'ın dünyasını basına yıkar. Can'ın tek sansı kalp naklidir ve onun yasında bir çocuk için donör bulmak oldukça güçtür. Bundan sonra Altan'ın yapabilecegi tek sey Can'ı mutlu edip moralini yüksek tutabilmektir. Altan, Can'ı mutlu etmenin yolunu çizgi romanlarda bulur.

BENİM BABAM BİR KAHRAMAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen : Hüseyin Orçun Benli

Senarist : Hüseyin Orçun Benli, Alptekin Öztürk, Mehmet Şükrü Üçpınar

Oyuncular: ufuk bayraktar, Mahir İpe