"Ben Onun Annesiyim", güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor'un yanı sıra; Azra Aksu, Günay Karacaoğlu, Serhat Özcan, Gürsu Gür, Zeynep Özder ve Sema Öztürk gibi deneyimli isimlerin de yer aldığı yapım, izleyicilerden tam not alıyor. Her bir karakterin derinlikli hikâyesi ve etkileyici performansları, diziyi sezonun öne çıkan projelerinden biri haline getiriyor. Ben Onun Annesiyim nerede çekiliyor, setleri nerede?

BEN ONUN ANNESİYİM KARAKTERLERİ

Bu etkileyici hikâyede merkezde Ayşe (Funda Eryiğit) bulunuyor. Yıllarını cezaevinde geçiren Ayşe, kocasını öldürmekle suçlanmış ancak gerçeği kimseye kanıtlayamamıştır. Özgürlüğüne kavuştuğunda tek hedefi, elinden alınan kızını bulmaktır. Ancak kızı Zeynep, yıllar önce Kemal (Caner Cindoruk) tarafından evlat edinilmiş ve Ayşe'nin kim olduğunu bilmemektedir.

Ayşe, kızına yaklaşabilmek için kimliğini gizleyip onun bakıcısı olarak işe girer. Fakat bu yeniden kavuşma umudu, onu geçmişiyle yüzleşmeye zorlar. En büyük engel ise oğlunun ölümünden hâlâ onu sorumlu tutan güçlü ve gururlu kayınvalidesi Suna ( Zerrin Tekindor ) olur. Suna'nın intikam arzusu ile Ayşe'nin anne yüreği arasındaki bu büyük savaş, dizinin merkezindeki gerilimi oluşturur.

BEN ONUN ANNESİYİM NEREDE ÇEKİLİYOR, SETLERİ NEREDE?

Dizinin çekimlerinin büyük kısmı Beykoz'daki stüdyolar ve çevresindeki yerleşim alanlarında gerçekleştiriliyor. Ayrıca Fatih, Kartal ve Sarıyer ilçeleri de öne çıkan diğer çekim noktaları arasında yer alıyor.

"Ben Onun Annesiyim" dizisinin prodüksiyonu, Beykoz'un yanı sıra Kartal ve Fatih'te de sürdürülüyor. Farklı semtlerin sunduğu doğal ve mimari çeşitlilik, dizinin hikayesinin atmosferini güçlendirerek sahnelere özgün bir görsellik kazandırıyor.

BEN ONUN ANNESİYİM OYUNCULARI KİM?

Dizinin başrollerinde Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor yer alıyor. Onlara Günay Karacaoğlu, Serhat Özcan, Gürsu Gür, Zeynep Özder, Azra Aksu ve Sema Öztürk gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor. Her biri karakterine kattığı derinlikle dizinin dramatik yapısını güçlendiriyor ve hikâyenin duygusal yönünü ön plana çıkarıyor.

BEN ONUN ANNESİYİM KONUSU NE?

"Ben Onun Annesiyim", yıllar önce haksız yere kocasını öldürmekle suçlanıp cezaevine giren Ayşe'nin (Funda Eryiğit) dramatik hikâyesini anlatıyor. Uzun bir mahkûmiyetin ardından özgürlüğüne kavuşan Ayşe'nin tek amacı, yıllardır ayrı kaldığı kızına ulaşmaktır. Ancak kader, onun önüne beklenmedik bir engel çıkarır: Kızı artık başka bir aile tarafından evlat edinilmiş ve Ayşe'nin varlığından habersizdir. Annelik duygusuyla yanıp tutuşan Ayşe, bu gerçeği kabullenmekte zorlanır ve çocuğuna yeniden kavuşmak için her şeyi göze alır.