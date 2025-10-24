Ben Onun Annesiyim gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı, kitaptan uyarlama mı?

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak öne çıkan "Ben Onun Annesiyim" için geri sayım sürerken, heyecan giderek artıyor. Yayın tarihine çok az bir süre kala peş peşe paylaşılan iki yeni fragman, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı öyküsüyle dikkat çeken dizi, daha başlamadan sosyal medyanın gündemine oturarak sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olmayı başardı. Ben Onun Annesiyim gerçek yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı, kitaptan uyarlama mı?

BEN ONUN ANNESİYİM KONUSU

"Ben Onun Annesiyim", haksız yere kocasını öldürmekle suçlanıp cezaevine giren Ayşe'nin ( Funda Eryiğit ) dramatik yaşam öyküsünü konu alıyor. Uzun yıllar süren mahkûmiyetinin ardından özgürlüğüne kavuşan Ayşe'nin tek amacı, yıllardır ayrı kaldığı kızına kavuşmaktır. Ancak kader, onun önüne zorlu bir engel çıkarır: Kızı başka bir aile tarafından evlat edinilmiş ve Ayşe'nin varlığından habersizdir. Annelik duygusuyla yanıp tutuşan Ayşe, bu gerçeği kabullenmekte zorlanır ve çocuğuna ulaşmak için her şeyi göze alır.

BEN ONUN ANNESİYİM YABANCI DİZİDEN UYARLAMA MI?

NOW TV'de yayınlanan Ben Onun Annesiyim, başrollerinde Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor'u bir araya getiriyor. Dizi, bir Güney Kore yapımından uyarlanmıştır. Orijinal versiyonundan uyarlanarak Türk izleyicisine uyumlu hale getirilen bu yapım, aile bağları, adalet mücadelesi ve bir annenin kızına duyduğu sınırsız sevgi etrafında şekilleniyor.

BEN ONUN ANNESİYİM OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor yer alıyor. Onlara Günay Karacaoğlu, Serhat Özcan, Gürsu Gür, Zeynep Özder, Azra Aksu ve Sema Öztürk gibi usta isimler eşlik ediyor. Her biri karakterlerine kattıkları derinlik ve duygusal yoğunlukla dizinin atmosferini güçlendiriyor.

BEN ONUN ANNESİYİM KARAKTERLERİ

Hikâyenin merkezinde Ayşe (Funda Eryiğit) bulunuyor. Kocasını öldürmekle suçlanıp cezaevine giren Ayşe, suçsuzluğunu kanıtlayamaz ve yıllarını içeride geçirir. Özgürlüğüne kavuştuğunda ise tek hedefi, elinden alınan kızını bulmaktır. Ancak kızı Zeynep, Kemal (Caner Cindoruk) tarafından evlat edinilmiş ve Ayşe'nin kim olduğunu bilmemektedir..

Ayşe, kızına yakın olabilmek için kimliğini gizleyip onun bakıcısı olur. Fakat geçmişin acılarıyla yüzleşmesi kaçınılmazdır. En büyük engeli ise oğlunun ölümünden hâlâ onu sorumlu tutan güçlü kayınvalidesi Suna (Zerrin Tekindor) olur. Suna'nın intikam isteğiyle Ayşe'nin anne yüreği arasında yaşanan bu büyük çatışma, dizinin dramatik ve duygusal temelini oluşturur.

BEN ONUN ANNESİYİM NEREDEN İZLENİR?

Ben Onun Annesiyim dizisinin bölümlerini NOW TV platformu üzerinden çevrim içi olarak izleyebilirsiniz.