Belgrat Ormanı'ndaki geyikler böyle beslendi

İSTANBUL Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, karlı ve soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorluk yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Geyikler Belgrat Ormanı'na bırakılan yemleri yerken görüntülenirken, Ocak ayından itibaren bu yana doğaya 98 bin 500 ton yem bırakıldığı ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, özellikle son aylarda yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle zorlu kış şartlarında yaşamaya çalışan yaban hayvanlar için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Belgrat Ormanı'na gelen ekipler, yaban hayvanları için ot, yonca, mısır, saman ve karma yem bıraktı. Geyikler kendileri için bırakılan yemleri yerken böyle görüntülendi.

Ocak ayından bu yana doğaya 98 bin 500 ton yem bırakıldı

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, veterinerleri, orman mühendislerinin de aralarında bulunduğu ekipleriyle sürekli sayım yaptığı yaban hayvanlarını zorlu kış koşullarında besliyor. Her yıl yabani hayvanlardan kızıl geyik, karaca, popülasyonunun sayılmasında ilginç teknoloji ve araçlar kullanılıyor. Yaban hayvanları drone, yerel, istatistiki, karelaj metoduyla da sayılıyor.

Zorlu şartlar altında vatandaşların giremeyeceği engebeli arazilerde ve zor şartlar altına yaban hayvanları için yem bırakan ekipler, 2022 Ocak ayından itibaren 98 bin 500 ton yem dağıtımı gerçekleştirdi.