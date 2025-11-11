Haberler

Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi

Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi
Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Cesim Açık, selam vermek istediği hem mesai hem de yakın arkadaşı olan S.A.'nın kullandığı belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

  • Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye işçisi Cesim Açık, çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.
  • Olay, 7 Kasım Cuma günü Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi.
  • Kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye işçisinin çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 7 Kasım Cuma günü Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi üzerinde bulunan parkın çevresinde meydana geldi. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Cesim Açık, park alanında hareket eden çöp kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Açık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesim Açık'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Öte yandan, olay anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, çöp kamyonunun park alanı çevresinde manevra yapmaya başladığı, bu sırada kamyonun hemen yanında bulunan Cesim Açık'ın hareket eden aracın altında kaldığı anlar yer aldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme87
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıisa yatar:

Senin ben........

yanıt44
yanıt0
Haber YorumlarıA B:

Mental bozukluk mu var yeter artık yayınlamayın !

yanıt2
yanıt0
Haber Yorumlarıosman kara:

Bu tür büyük araçların dört tarafında sensörler olmalı kendisi acil firen yapabilmeli daha kaç kişi ölecek?

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

birerde yastık saralım her köşesine....

yanıt1
yanıt15
Haber YorumlarıAbdo Kulo:

Dikkatli olsa görmemesi mümkün değil, yüzde 99 cep telefonuyla ilgileniyordur. Kaza değil cinayet

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

neden hemen durduki, madem görmüyor?

yanıt1
yanıt3
Haber YorumlarıSadullah sıtkı:

büyük araçlardan uzak durucan şöför kesinlikle sağınıu solunu görmüyor malesef çok feci bir durum uc ay önce aynı kamyona benzer bır aracı gördum duryordu bekledım pazarda oğlumuda beklettim ama eşim lafımı dinlemeyıp onunden çapraz geçti kamyon hareket etseydı kesın olmuştu malesef yayanında dıkkatsızlıgı var

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
