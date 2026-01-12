Haberler

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi Haber Videosunu İzle
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyaca ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski, New York'un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani için bir markette dans etti. Ratajkowski'nin "Mamdani'nin New York'u" notuyla paylaştığı video yarım milyondan fazla beğeni alırken; 5 bin de yorum geldi.

  • Emily Ratajkowski, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani için bir markette dans ettiği bir video paylaştı.
  • Paylaşım yarım milyondan fazla beğeni ve binlerce yorum aldı.
  • Zohran Mamdani, 1 Ocak 2026'da New York Belediye Başkanı olarak göreve başladı.

New York'ta göreve başlayan Belediye Başkanı Zohran Mamdani'ye destek veren ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski'nin markette dans ettiği video, Instagram'da kısa sürede geniş etkileşim aldı.

YÜZ BİNLERCE BEĞENİ ALDI

34 yaşındaki Ratajkowski, New York'taki bir markette çekilen görüntülerde Mamdani için dans ettiği anları "mamdani's new york!" notuyla paylaştı. Paylaşım, yarım milyonu aşan beğeni ve binlerce yorumla sosyal medyada gündem oldu. Zohran Mamdani, 1 Ocak 2026 itibarıyla New York Belediye Başkanı olarak göreve başladı.

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Ratajkowski, iki hafta önce de Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek Abu Dabi'de bir camiyi ziyaret etmiş, caminin içi ve dışından fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumsuz:

Edepsizlik, haber değeri yok!

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü

''G.Saray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü''
Herkes aynı yorumu yapıyor! Binlerce beğeni alan fotoğraf

Bu fotoğrafa herkes aynı yorumu yapıyor
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: 'İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım'

Gözaltı sonrası Roma'dan konuştu! Türk basınını şikayet etti
Yapay zeka skandalı: Ünlü müzisyeni yanlışlıkla cinsel suçlu ilan etti

Yapay zeka hayatını kabusa çevirdi: Google'dan korkunç hata!
Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü

''G.Saray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü''
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran'ı birlikte yeniden büyük yapalım!

Trump'a resmen yalvardı! İlk fırsatta İran'a...