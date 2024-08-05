Belalı Tanık 2 filmi konusu nedir? Belalı Tanık 2 oyuncuları kimler? Belalı Tanık 2 (Hitman's Wife's Bodyguard) ne zaman çekildi?
Belalı Tanık 2 filmi konusu nedir? Belalı Tanık 2 oyuncuları kimler? Belalı Tanık 2 (Hitman's Wife's Bodyguard) ne zaman çekildi? Belalı Tanık 2 filmi hakkındaki detaylar merak ediliyor. Film, konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği tarih ile ilgili bilgiler bu yazıda yer alıyor.
Belalı Tanık 2 (orijinal adıyla Hitman's Wife's Bodyguard), 2021 yılında vizyona giren bir aksiyon-komedi filmidir. Filmin yönetmenliğini Patrick Hughes üstlenmiştir ve 2017 yapımı Hitman's Bodyguard filminden devam niteliğindedir. Belalı Tanık 2 filmi konusu nedir? Belalı Tanık 2 oyuncuları kimler? Belalı Tanık 2 (Hitman's Wife's Bodyguard) ne zaman çekildi? İşte film hakkında detaylı bilgiler...
BELALI TANIK 2 KONUSU NE?
Belalı Tanık 2, ilk filmdeki karakterlerin maceralarını sürdürüyor. Film, dünyaca ünlü bir koruma olan Michael Bryce'in (Ryan Reynolds) hayatına odaklanıyor. İlk filmdeki olayların ardından Bryce, koruma işini bırakmaya karar verir. Ancak, eşi bir suikastçi olan Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) ve onun karısı Sonia (Salma Hayek), Bryce'i yeniden işe çağırır. Üçlü, tehlikeli bir suç örgütüne karşı birlikte mücadele etmek zorunda kalır. Film, bol aksiyon ve komedi unsurlarıyla dolu, hızlı tempolu bir hikaye sunar.
BELALI TANIK 2 OYUNCULARI KİMLER?
Ryan Reynolds – Michael Bryce
Samuel L. Jackson – Darius Kincaid
Salma Hayek – Sonia Kincaid
Antonio Banderas – Aristotle Papadopoulos
Frank Grillo – Bobby O'Neill
Rebecca Front – Jane
BELALI TANIK 2 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Film, 2021 yılında çekilmiş ve 16 Haziran 2021 tarihinde ABD'de vizyona girmiştir.