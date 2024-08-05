Belalı Tanık 2 (orijinal adıyla Hitman's Wife's Bodyguard), 2021 yılında vizyona giren bir aksiyon-komedi filmidir. Filmin yönetmenliğini Patrick Hughes üstlenmiştir ve 2017 yapımı Hitman's Bodyguard filminden devam niteliğindedir. Belalı Tanık 2 filmi konusu nedir? Belalı Tanık 2 oyuncuları kimler? Belalı Tanık 2 (Hitman's Wife's Bodyguard) ne zaman çekildi? İşte film hakkında detaylı bilgiler...

BELALI TANIK 2 KONUSU NE?

Belalı Tanık 2, ilk filmdeki karakterlerin maceralarını sürdürüyor. Film, dünyaca ünlü bir koruma olan Michael Bryce'in (Ryan Reynolds) hayatına odaklanıyor. İlk filmdeki olayların ardından Bryce, koruma işini bırakmaya karar verir. Ancak, eşi bir suikastçi olan Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) ve onun karısı Sonia (Salma Hayek), Bryce'i yeniden işe çağırır. Üçlü, tehlikeli bir suç örgütüne karşı birlikte mücadele etmek zorunda kalır. Film, bol aksiyon ve komedi unsurlarıyla dolu, hızlı tempolu bir hikaye sunar.

BELALI TANIK 2 OYUNCULARI KİMLER?

Ryan Reynolds – Michael Bryce

Samuel L. Jackson – Darius Kincaid

Salma Hayek – Sonia Kincaid

Antonio Banderas – Aristotle Papadopoulos

Frank Grillo – Bobby O'Neill

Rebecca Front – Jane

BELALI TANIK 2 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film, 2021 yılında çekilmiş ve 16 Haziran 2021 tarihinde ABD'de vizyona girmiştir.