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Bel-Sen: Konak Belediyesi'nde TİS alacakları ve işçi maaşları ödenmedi

Bel-Sen: Konak Belediyesi'nde TİS alacakları ve işçi maaşları ödenmedi
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Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, Konak Belediyesi'nde çalışan kamu emekçilerinin Toplu İş Sözleşmesi'nden doğan geriye dönük alacakları ve bu ayki işçi maaşlarının ödenmediğini açıkladı.

Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, Konak Belediyesi'nde çalışan kamu emekçilerinin Toplu İş Sözleşmesi'nden doğan geriye dönük alacaklarının ve bu ayki işçi maaşlarının ödenmediğini açıkladı.

Belediye yönetimiyle görüşmelerde İller Bankası ödeneklerinin yetersizliği ve belediyenin mali sıkıntıları gerekçe gösterildi; ancak somut bir ödeme takvimi ortaya konulmadı.

Kaynak: Haber Merkezi
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