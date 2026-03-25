Haberler

Beklenen haber geldi! İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası

Güncelleme:
ABD’nin İran ile bir aylık geçici ateşkes ve 15 maddelik kapsamlı anlaşma planı üzerinde çalıştığı iddia edildi. Taslakta nükleer programın sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması ve bölgesel politikaların değiştirilmesi gibi kritik başlıklar yer aldı. Plan henüz resmi olarak doğrulanmadı.

  • ABD'nin İran ile bir ay süreli geçici ateşkes için kapsamlı bir plan üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.
  • Taslak anlaşmanın 15 maddesi netleşti ve nükleer programdan bölgesel politikalara kadar geniş bir alanı kapsıyor.
  • ABD, İran ya da diğer resmi makamlardan planla ilgili henüz herhangi bir doğrulama yapılmadı.

ABD’nin İran ile bir ay süreli geçici ateşkes için kapsamlı bir plan üzerinde çalıştığı öne sürülürken, taslak anlaşmanın 15 maddesi de netleşti. İddialara göre plan, nükleer programdan bölgesel politikalara kadar geniş bir alanı kapsıyor.

ABD'DEN GERİLİM DÜŞÜRME ADIMI

ABD’nin İran ile gerilimi düşürmeye yönelik yeni bir diplomatik girişim başlattığı iddiası uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Al Arabiya’nın, İsrail’in Kanal 12 televizyonuna dayandırdığı habere göre, Washington yönetimi Tahran ile bir ay sürecek geçici ateşkes hedefi doğrultusunda kapsamlı bir anlaşma mekanizması üzerinde çalışıyor.

GAZZE VE LÜBNAN BENZERİ MUTABAKAT

Haberde, sürecin ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner tarafından yürütüldüğü öne sürülürken, planın Gazze ve Lübnan’daki mutabakatlara benzer bir model içerdiği ifade edildi.

GEÇİCİ ATEŞKES VE KALICI ANLAŞMA HEDEFİ

ABD yönetimi, bir ay sürecek ateşkesle birlikte daha kapsamlı bir anlaşma için müzakere zemini oluşturmayı hedefliyor. Bu süreçte tarafların 15 maddelik bir taslak üzerinde görüşmesi planlanıyor.

15 MADDELİK ANLAŞMA TASLAĞI ORTAYA ÇIKTI

Al Hadath’ın, İsrail Kanal 12’ye dayandırdığı bilgilere göre taslak anlaşmada şu maddeler yer alıyor:

1- Yaptırımların yeniden devreye alınması tehdidinin otomatik olarak kaldırılması

2- İran’ın mevcut nükleer kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılması

3- İran’ın “asla nükleer silah arayışında olmayacağına” dair taahhüt vermesi

4- İran topraklarında herhangi bir nükleer zenginleştirme faaliyetinin yasaklanması

5- Zenginleştirilmiş uranyumun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) teslim edilmesi

6- Natanz, İsfahan ve Fordow’daki nükleer tesislerin devre dışı bırakılması ve imha edilmesi

7- UAEA’ya tüm bilgilere tam erişim izni verilmesi

8- İran’ın “vekâlet güçleri” stratejisinden vazgeçmesi

9- Bölgedeki milis gruplara finansman ve silah desteğinin kesilmesi

10- Hürmüz Boğazı’nın kapatılmadan açık tutulması

11- Balistik füze programına ilişkin kararın ertelenmesi

12- Balistik füzelerin yalnızca savunma amaçlı kullanılması

13- İran’a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması

14- Buşehr’de sivil nükleer programın geliştirilmesine destek verilmesi

15- Yaptırımların yeniden uygulanması tehdidinin otomatik olarak iptal edilmesi

RESMİ DOĞRULAMA GELMEDİ

Söz konusu planla ilgili henüz ABD, İran ya da diğer resmi makamlardan herhangi bir doğrulama yapılmadı. Ancak diplomatik kaynaklar, önümüzdeki süreçte taraflar arasında temasların başlayabileceğine işaret ediyor.

Bölgedeki gerilimin sürdüğü bir dönemde gündeme gelen bu iddialar, olası bir ateşkes ve anlaşmanın küresel dengeler açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

Erdem Aksoy
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarız4csyy4jzr:

hepsi amerikanin çıkarına gibi

Haber YorumlarıUğraş Demiral:

ben kabul etmiyorum iran hiç kabul etmez

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

