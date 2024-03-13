Bekir Aydın kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Orhangazi Belediye Başkan adayı Bekir Aydın kaç yaşında, nereli?
Bekir Aydın kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Orhangazi Belediye Başkan adayı Bekir Aydın kaç yaşında, nereli? 1975 doğumlu Bekir Aydın, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümü mezunu. 2019 yerel seçimlerinde Orhangazi Belediye Başkanı olarak seçilen Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır. Orhangazi'de doğan Aydın, Cumhur İttifakı Bursa- Orhangazi Belediye Başkan adayıdır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmış ve Cumhur İttifakı'nın Bursa adaylarını açıklamıştı. Peki, Bekir Aydın kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Orhangazi Belediye Başkan adayı Bekir Aydın kaç yaşında, nereli?
BEKİR AYDIN KİMDİR?
- Bekir Aydın, 1975 yılında Orhangazi'de doğdu.
- Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünden mezun olan Aydın, 2019 yerel seçimlerinde Orhangazi Belediye Başkanı olarak seçildi.
- Evli ve iki çocuk babasıdır.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Bursa- Orhangazi Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.