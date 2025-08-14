Ankaralı efsane komiser Behzat Ç., 8 Ağustos'ta yayınlanan yeni bölümleriyle izleyicisiyle yeniden buluştu. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezonuyla büyük ilgi görürken, ilk iki bölümü izleyenler şimdiden 3. bölümün yayın tarihini merak etmeye başladı. Önceki sezonlarda BluTV'de ekrana gelen dizi, platformun HBO Max'e dönüşmesiyle artık yeni bölümleriyle HBO Max'te izlenebiliyor. Behzat Ç ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Behzat Ç yeni bölümü ne zaman? Behzat Ç. 3. sezon 3. bölüm ne zaman?

BEHZAT Ç. 3. SEZON 3. BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezonuyla yeniden izleyicilerin karşısına çıkarken, yeni bölümler de belirli bir yayın takvimine göre seyirciyle buluşuyor. 1. bölüm 8 Ağustos'ta HBO Max platformunda yayınlandı ve büyük beğeni topladı. Ardından 2. bölüm 15 Ağustos'ta izleyicilerle buluştu ve diziye olan ilgiyi daha da artırdı. Ankara'nın karanlık sokaklarında geçen olaylarla yine dikkat çeken dizi, her hafta heyecanın dozunu yükseltiyor. Merakla beklenen 3. bölüm ise 22 Ağustos'ta yayınlanacak. Dizi tutkunları, Behzat Ç.'nin yeni maceraları için geri sayıma başladı.

BEHZAT Ç 3. SEZON KONUSU

Türk televizyon tarihinin en ikonik yapımlarından biri olan Behzat Ç., "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" adıyla geri döndüğü 3. sezonunda yepyeni olaylarla izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Ankara'nın gri sokaklarına ve suçla örülü atmosferine kaldığı yerden geri dönen Behzat Ç., bu kez hem geçmişiyle hem de karşısına çıkan yeni düşmanlarla yüzleşmek zorunda kalıyor. Yeni sezonda cinayet büroya katılan yeni karakterler ve açılan eski defterler, dizinin temposunu yükseltiyor. Ercüment Çözer'in yeniden sahneye çıkması, şehirde dengeleri değiştirirken; Memduh Başkan gibi karanlık isimlerin dahil olmasıyla gerilim daha da tırmanıyor. Öte yandan, Behzat'ın ailesiyle olan ilişkisi, kızlarıyla yüzleşmesi ve kişisel çatışmaları da sezonun en dikkat çeken unsurları arasında. Polisiye, dram ve kara mizah unsurlarını başarıyla harmanlayan yapım, yeni sezonda da karakter derinliği ve toplumsal eleştirileriyle güçlü bir hikâye sunuyor. Çekiç ve Gül'ün 3. sezonu, hem eski izleyicilere nostalji hem de yeni izleyicilere sürükleyici bir deneyim vaat ediyor.

ÇEKİÇ VE GÜL: BİR BEHZAT Ç. HİKAYESİ OYUNCULARI