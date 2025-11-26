Haberler

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
2025 yılında 328 bin 936 yükümlü silah altına alınırken, 101 bin 212 kişi bedelli askerlik ve 5 bin 890 kişi dövizle askerlik hizmetine müracaat etti. Bedelli askerlik hizmetinden elde edilen 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira ile dövizle askerlik hizmetinden sağlanan 33 milyon 757 bin 242 avro, Hazine'ye gelir olarak kaydedildi.

  • 2026 yılı bütçe sunumuna göre, bedelli askerlik hizmetinden 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira gelir elde edildi.
  • Dövizle askerlik hizmetinden 33 milyon 757 bin 242 avro gelir sağlandı.
  • 2023 yılında 101 bin 212 kişi bedelli askerlik ve 5 bin 890 kişi dövizle askerlik hizmetine müracaat etti.

Milli Savunma Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2026 yılı bütçesine ilişkin verilen sunum kitapçığından derlediği bilgiye göre, 26 Haziran 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeralma Kanunu'nun ardından, 3 milyon 814 bin 45 kişi askerlik hizmetine tabi tutuldu.

BU YIL 101 BİN 212 BEDELLİ ASKERLİK MÜRACAATI

Bu yıl ise 328 bin 936 yükümlü silahaltına alınırken, bunlardan 101 bin 212'si bedelli askerlik ve 5 bin 890'ı dövizle askerlik hizmetine müracaatta bulundu.

Bedelli askerlik hizmetinden elde edilen 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira ile dövizle askerlik hizmetinden sağlanan 33 milyon 757 bin 242 avro ise Hazine'ye gelir olarak kaydedildi.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Yaşam
