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Bedelli Askerlik yerleri değiştirilir mi? 2025 Bedelli Askerlik yerleri/sevk tarihleri!

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Bedelli askerlik hizmeti yerleri değiştirilir mi konusu merak ediliyor. 2025 yılında bedelli askerlik yapacak olanlar, yer ve sevk tarihlerini öğrenmeye çalışıyorlar. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yerlerini açıklamasının ardından, "Bedelli askerlik yerleri nereden öğrenilir ve bu yıl bedelli askerlik sevk tarihleri ne zaman?" soruları merak ediliyor. Peki, Bedelli Askerlik yerleri 2025 neresi, sevk/celp tarihleri ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde bedelli askerlik ile ilgili duyurusunu yapmıştı. Bugün ise bedelli askerlik yerleri sınıflandırma sonuçlarına dair açıklama geldi. Bedelli asker olarak vatani görevlerini yerine getirecek olanlar, sevk ve celp tarihlerini araştırmaya başladı. Bedelli Askerlik yerleri değiştirilir mi? Detaylar haberimizdedir...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2025 NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2025 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz."

Bedelli Askerlik yerleri değiştirilir mi? 2025 Bedelli Askerlik yerleri/sevk tarihleri!

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2025 DEĞİŞTİRİLİR Mİ?

Yükümlüler, talep etmeleri durumunda celp ve sevk dönemlerini, yalnızca 2025 yılı içerisinde ve temel eğitim planlaması yapılan celp dönemlerinin kontenjanları doğrultusunda, e-Devlet "Askerliğim" uygulaması üzerinden veya en yakın askerlik şubesi aracılığıyla değiştirebilecektir. Bu talepler, sevk edilecekleri tarihten en geç 10 gün öncesine kadar ve en fazla 3 kez yapılabilecektir.

Celp ve sevk dönemleri, mevcut kontenjan durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle yükümlüler, tercihlerinde kontenjan durumunu dikkate almalıdır. Temel eğitim planlanmayan veya kontenjanı dolmuş dönemler için tercih yapılması mümkün olmayacaktır.

e-Devlet üzerinden yapılan celp ve sevk dönemi değişikliklerinin sonucu, "Sınıflandırma Celp ve Sevk İşlemleri" ya da "Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" hizmetleri aracılığıyla takip edilebilir. Sevk belgeleri, celp ve sevk dönemine 10 gün kala e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesinden alınabilecektir.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2025 (E-DEVLET)

Bedelli Askerlik yerleri değiştirilir mi? 2025 Bedelli Askerlik yerleri/sevk tarihleri!
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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