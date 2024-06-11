Kurban Bayramı yaklaşırken tatil planları yapılıyor. Bayram tatilinde şehir dışına çıkacak ebeveynler bebeklerini en çok nasıl rahat edebileceklerini düşünüyor. Bebekle seyahate çıkarken nelere dikkat edilmeli? Ebeveynler bu haber size! İşte ayrıntılar...

BEBEKLE SEYAHATE ÇIKARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bebekle seyahate çıkarken dikkat edilmesi gereken konular seyahatinizi hem güvenli hem de keyifli hale getirebilir.Bebekle seyahate çıkmadan önce bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekiyor.

İşte bebekle seyahat etmenin incelikleri:

Doğumdan sonra ne zaman seyahat edebilirim?

Doğumdan sonra seyahat etmek, sağlık koşullarına bağlıdır.

Vajinal doğumdan 1-2 hafta sonra, sezaryen doğumdan ise 3-4 hafta sonra yorucu olmayan seyahatler yapabilirsiniz.

Bebeğin doğumunun ardından yeni bir hayata başladığınızı unutmayın ve kendinize gereken zamanı tanıyın.

Doktorunuza danışmadan seyahat planı yapmayın.

Bebekle yolculuk ederken gerekenler:

Bebek bezi, temizlik mendili, alt değiştirme matı ve pişik kremi içeren bir küçük çanta.

bezi, temizlik mendili, alt değiştirme matı ve pişik kremi içeren bir küçük çanta. Yedek giysiler (body, tulum vb.).

Yedek kumaş mendil ve kağıt peçete.

Önlük ve formül mama ile beslenen bebek için mama, biberon, su.

Emziriyorsanız, emzirme önlüğü.

Bebekle Araba Yolculuğu:

Bebek oto koltuğu kullanın.

Yeme ve içme ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun.

Bebekle uçak yolculuğu: