Bebek sahilinde ilişkiye girenler kim? VALİLİK AÇIKLADI! İstanbul Bebek sahilinde ilişkiye giren kim? - Haberler

Bebek sahilinde alenen ilişkiye girenler kim merak ediliyor. İstanbul Bebek sahilinde çekilen ve bir çiftin yanlarından geçen insanlara ve araçlara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdikleri video sosyal medyada infial yarattı. Vatandaşlar Bebek sahilinde ilişkiye giren kim? merak ediyor. İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Peki, Bebek sahilinde ilişkiye girenler kim? İşte detaylar...

BEBEK SAHİLİNDE İLİŞKİYE GİRENLER

İstanbul Valiliği, Beşiktaş Bebek sahilinde çekilen ve sosyal medyada büyük tepki gören görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

BEBEK SAHİLİNDE NE OLMUŞTU?

İstanbul Bebek sahilinde çekilen ve bir çiftin yanlarından geçen insanlara ve araçlara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdikleri video sosyal medyada infial yarattı. Görüntülere tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili re'sen soruşturma başlattı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise gözaltına alınan şüphelilerin suç dosyalarının da kabarık olduğuna vurgu yapıldı.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDEN İLİŞKİYE GİRDİLER

Bir otomobilin içinden kaydedilen videoda, bir çiftin yanlarında bulunan vatandaşlara ve yoldan geçen araçlara aldırış etmeden yol ortasında cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerin büyük tepki çekmesinin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili re'sen soruşturma başlattı. Kimlikleri tespit edilen şahıslar, gözaltına alındı.

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